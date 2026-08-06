A inesperada participação de Anne Hathaway em ‘pegadinha’ do SBT
Atriz estará nas tradicionais câmeras escondidas
As clássicas Câmeras Escondidas do Programa Silvio Santos, no SBT, ganharam um reforço de peso internacional. A emissora divulgou um vídeo em que a atriz Anne Hathaway e o produtor J.J. Abrams anunciam uma “pegadinha” inspirada no filme O Fim da Rua. A ação integra a campanha de divulgação do longa, que estreia nos cinemas em 13 de agosto.
“Estamos tão animados em nos unir ao SBT com as lendárias Pegadinhas. Por anos, vocês vêm surpreendendo o público com sustos, risadas e reações inesquecíveis. E, sinceramente, algumas dessas reações são quase tão intensas quanto o que acontece em O Fim da Rua“, disse Hathaway no vídeo divulgado pelo SBT.
Ainda na publicação, J.J. Abrams dá detalhes sobre como a sua produção inspirou o quadro do programa. “Nosso filme é sobre pessoas comuns que se veem em situações extraordinárias e completamente inesperadas, quando o bairro delas se muda e passa a ser ocupado por dinossauros. E é exatamente essa ideia por trás da pegadinha de hoje. Vamos colocar pessoas reais que muda ao redor delas sem aviso, uma rua familiar que de repente se reorganiza e nada é como deveria ser, para que elas possam viver O Fim da Rua“, contou.
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Ambientado nos anos 1980, o longa acompanha Denise (Anne Hathaway) e Greg (Ewan McGregor), um casal que enfrenta uma crise no casamento enquanto tenta manter a rotina com os dois filhos adolescentes. A vida da família vira de cabeça para baixo quando uma tempestade transporta toda a vizinhança para a era dos dinossauros. Isolados em um ambiente hostil e desconhecido, eles precisarão unir forças para sobreviver e encontrar um caminho de volta para casa.