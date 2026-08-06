A inesperada participação de Anne Hathaway em ‘pegadinha’ do SBT

As clássicas Câmeras Escondidas do Programa Silvio Santos, no SBT, ganharam um reforço de peso internacional. A emissora divulgou um vídeo em que a atriz Anne Hathaway e o produtor J.J. Abrams anunciam uma “pegadinha” inspirada no filme O Fim da Rua. A ação integra a campanha de divulgação do longa, que estreia nos cinemas em 13 de agosto.

“Estamos tão animados em nos unir ao SBT com as lendárias Pegadinhas. Por anos, vocês vêm surpreendendo o público com sustos, risadas e reações inesquecíveis. E, sinceramente, algumas dessas reações são quase tão intensas quanto o que acontece em O Fim da Rua“, disse Hathaway no vídeo divulgado pelo SBT.

Ainda na publicação, J.J. Abrams dá detalhes sobre como a sua produção inspirou o quadro do programa. “Nosso filme é sobre pessoas comuns que se veem em situações extraordinárias e completamente inesperadas, quando o bairro delas se muda e passa a ser ocupado por dinossauros. E é exatamente essa ideia por trás da pegadinha de hoje. Vamos colocar pessoas reais que muda ao redor delas sem aviso, uma rua familiar que de repente se reorganiza e nada é como deveria ser, para que elas possam viver O Fim da Rua“, contou.

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Ambientado nos anos 1980, o longa acompanha Denise (Anne Hathaway) e Greg (Ewan McGregor), um casal que enfrenta uma crise no casamento enquanto tenta manter a rotina com os dois filhos adolescentes. A vida da família vira de cabeça para baixo quando uma tempestade transporta toda a vizinhança para a era dos dinossauros. Isolados em um ambiente hostil e desconhecido, eles precisarão unir forças para sobreviver e encontrar um caminho de volta para casa.