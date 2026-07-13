A incoerência de Anitta após criticar Virgínia com bets

Quando viajou de jatinho particular para os Estados Unidos, onde participou da abertura da Copa do Mundo em junho, Anitta mencionou os jogos de apostas online, conhecidos como ‘tigrinho’. “Olha essa estrutura que maneirinho, estou tirando onda, tudo isso sem tigrinho”, disse ela, alfinetando os jogos de azar. Muitos, inclusive, acharam que era indireta a Virginia, a influenciadora que mais associa sua imagem a estes tipos de aposta online.

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A cantora se posicionou de forma mais direta contra a publicidade e o avanço das casas de apostas online, afirmando que elas destroem financeiramente as famílias mais pobres. Ela aderiu à campanha pública “Dê um Block no Tigrinho”, apoiando projetos de lei que tratam o setor como questão de saúde pública.

Pois bem. Neste sábado, 11, quem foi a atração principal do Festival Village Superbet, no Jockey Club, no Rio? Sim, a própria. Ela ainda aproveitou a ocasião para anunciar que a segunda parte do álbum Equilibrivm sai até o final deste mês.

Durante seu show, o nome do patrocinador de apostas foi apagado do palco. O que não diminui em nada a associação de sua participação em um evento bancado pela empresa de apostas. Vai entender.

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