A ida de William Bonner a programa de Fatima Bernardes dez anos após separação

William Bonner será o primeiro convidado da segunda temporada do programa que Fatima Bernardes comanda com a filha Bia Bonemer na internet, com episódio de estreia previsto para o dia 8 de setembro. A participação no canal do YouTube foi anunciada pela apresentadora nas redes, por meio de uma foto que reúne os três juntos.

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Natasha Dantas, mulher de Bonner deixou uma mensagem de apoio ao marido nas redes sociais, exaltando sua participação dele no videocast Cá Entre Nós. “Você não pode perder, entendeu? Porque está muito bom”.

A divulgação acontece exatamente dez anos após o ex-casal anunciar o fim do casamento, em agosto de 2016, encerrando união de 26 anos. Bonner e Fátima tiveram três filhos: os trigêmeos Bia, Laura e Vinícius, 28 anos.