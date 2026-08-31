A história da rainha de rodeio que vive trisal com irmã gêmea e agricultor

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Em Goiás, a rainha de rodeio Lara Alves Rueda e sua irmã gêmea, Laila, vivem um relacionamento de trisal com o agricultor Maicon Rueda há seis anos. Juntos, eles compartilham a rotina com dois filhos, alternando as noites e construindo uma família em Montividiu. Entenda essa dinâmica familiar única.

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Uma história familiar chamou atenção em Goiás. A rainha de rodeio Lara Alves Rueda, de 35 anos, contou que mantém há cerca de seis anos um relacionamento com o agricultor Maicon Rueda ao lado da irmã gêmea, Laila. Os três vivem juntos em Montividiu, no sudoeste do estado, e também compartilham a rotina de uma família formada por dois filhos.

Segundo Lara, a relação começou depois que Laila, que já havia se relacionado com Maicon, propôs que os três formassem um trisal. Lara contou que inicialmente estranhou a ideia, mas acabou aceitando. “Vamos ficar nós três juntos? E eu aceitei”, lembrou.

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As duas irmãs têm filhos com Maicon. Laila é mãe de um menino de 11 anos, enquanto Lara tem um filho de 5. Segundo ela, os garotos são tão parecidos que parecem gêmeos com idades diferentes.

Os três vivem na mesma casa e estabeleceram uma rotina própria para a convivência. Lara explicou que ela e a irmã se revezam nas noites com o companheiro: “É uma noite minha e uma noite dela”.

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