A gafe de Simaria com ator comprometido na ‘Dança dos Famosos’

Simaria protagonizou uma saia-justa durante o Domingão com Huck, da TV Globo, no domingo, 15. Convidada para integrar o júri da Dança dos Famosos, a cantora aproveitou a avaliação do ator Breno Ferreira para dar uma cantada ao vivo. “Olha o tamanho dele! Esse coleguinha aí, achei bonito esse menino! Estou na pista, você também?”, perguntou. A resposta veio de imediato: “Se tem uma coisa que não estou é disponível”, afirmou o ator, que namora Clara Moneke desde 2024. Luciano Huck entrou na brincadeira e lembrou que Breno estava comprometido. Sem perder o humor, Simaria respondeu: “Quem sabe numa outra vida?”.

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A cantora ainda fez uma revelação sobre sua vida íntima. “Estou precisando, o negócio está trancado aqui há cinco anos, meu Brasil. Não tem condições. Precisa destrancar, está igual a catedral”, brincou. A participação no programa também marcou o retorno de Simaria à televisão como artista solo, quatro anos após o fim da dupla com a irmã, Simone Mendes. Além de apresentar a nova música, Tô Bem, a sertaneja se emocionou ao falar sobre o período em que ficou afastada dos palcos para enfrentar uma depressão profunda.