A gafe de Harry Styles na véspera de 11 de setembro

O cantor Harry Styles recebeu críticas nesta quinta-feira, 10, por causa de uma ilustração impressa nos ingressos para um show em Nova York. A imagem mostra um carro voando próximo ao Empire State Building e causou comparações com o atentado terrorista de 11 de setembro, apenas um dia antes do aniversário de 25 anos da tragédia.

As críticas contra a escolha de Styles começaram a aparecer no X (antigo Twitter), depois que uma fã compartilhou foto do ingresso na rede social. “Colocar isso na semana do 11 de setembro é insano. É bonito, mas temo que não seja uma boa ideia”, comentou um usuário.

Harry Styles está no meio de uma residência de trinta shows no Madison Square Garden. Único local a receber a turnê Together, Together nos Estados Unidos em 2026, o ginásio possui capacidade para quase 20 000 pessoas por noite. Antes das apresentações no país, o cantor inglês fez três shows em São Paulo, em julho.

Continua após a publicidade

Nesta quinta-feira, 10, Styles ainda anunciou uma continuação da turnê para 2027, com novas datas na América do Norte e na Europa. As apresentações contarão com convidados diferentes em cada cidade, incluindo Tears For Fears, Kylie Minogue e LCD Soundsystem.