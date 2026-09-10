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Cultura

A gafe de Harry Styles na véspera de 11 de setembro

Fãs criticaram ilustração, impressa em ingresso de show em Nova York, que mostra um carro voador passando próximo a um arranha-céu

Por Lucas Almeida 10 set 2026, 17h39 | Atualizado em 10 set 2026, 17h57
Harry Styles
Harry Styles (Saira MacLeod/WWD/Getty Images)
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A gafe de Harry Styles na véspera de 11 de setembro Priorizar nos meus resultados Google

O cantor Harry Styles recebeu críticas nesta quinta-feira, 10, por causa de uma ilustração impressa nos ingressos para um show em Nova York. A imagem mostra um carro voando próximo ao Empire State Building e causou comparações com o atentado terrorista de 11 de setembro, apenas um dia antes do aniversário de 25 anos da tragédia.

As críticas contra a escolha de Styles começaram a aparecer no X (antigo Twitter), depois que uma fã compartilhou foto do ingresso na rede social. “Colocar isso na semana do 11 de setembro é insano. É bonito, mas temo que não seja uma boa ideia”, comentou um usuário.

Harry Styles está no meio de uma residência de trinta shows no Madison Square Garden. Único local a receber a turnê Together, Together nos Estados Unidos em 2026, o ginásio possui capacidade para quase 20 000 pessoas por noite. Antes das apresentações no país, o cantor inglês fez três shows em São Paulo, em julho.

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Nesta quinta-feira, 10, Styles ainda anunciou uma continuação da turnê para 2027, com novas datas na América do Norte e na Europa. As apresentações contarão com convidados diferentes em cada cidade, incluindo Tears For Fears, Kylie Minogue e LCD Soundsystem.

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11 de Setembro
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