A gafe de apresentador da Globo com nome de Ary Fontoura

Coapresentador do Bom Dia São Paulo, Marcelo Pereira se confundiu ao vivo nesta terça-feira, 8, e chamou a Ponte Engenheiro Ary Torres, localizada na região da Marginal Pinheiros, uma das mais importantes vias da capital, de ponte Ary Fontoura. O jornalista mostrava as câmeras da cidade e falava sobre o trânsito no momento da gafe.

“A Marginal Pinheiros hoje está bastante pesada, justamente por conta de algumas ocorrências que tiveram mais cedo. Hoje teve ali na ponte Ary Fontoura, teve um acidente envolvendo dois carros e um caminhão. A pista já foi liberada, mas ainda assim tem bastante carro, acumulou bastante tanto na local quanto na expressa”.

Pouco tempo depois, Sabina Simonato explicou a confusão. “Não posso deixar, né, de falar? Há pouco, Marcelo diz de vários problemas na Marginal Pinheiros. Ele disse que um na ponte Ary Fontoura. Ary, o senhor ganhou uma homenagem. É Ary Torres”.

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