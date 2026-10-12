A exagerada atitude no casamento de Giulia Be e Conor Kennedy no Rio

Giulia Be e Conor Kennedy subiram ao altar no sábado, 10, em uma luxuosa cerimônia na Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, no Centro do Rio de Janeiro. O casamento realizado às 12h30 uniu oficialmente a cantora com o sobrinho-neto do ex-presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Para sair do carro a caminho do altar, a cantora passou por uma cobertura feita na porta da igreja com um imenso pano branco com a ajuda de seguranças. Na calçada, curiosos tiravam fotos e acompanhavam a movimentação. Teve quem achasse um tanto exagerada a medida para conter os olhares dos presentes do lado de fora da igreja.

Após o sacramento, convidados foram recebidos em um almoço no Instituto Brando Barbosa, no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio, onde o pai de Giulia, o empresário Paulo Marinho, é diretor do histórico. Pai de Conor, Robert F. Kennedy Jr., advogado ambientalista e atual secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, esteve presente.

O palacete de 12 mil metros quadrados tem um jardim que preserva centenas de exemplares da Mata Atlântica, além de palmeiras imperiais, árvores frutíferas seculares e uma fauna vibrante. A área externa é composta por esculturas, instalações artísticas e uma piscina.

Continua após a publicidade

O almoço aconteceu do lado de fora do palácio, onde um toldo foi armado para prevenir de uma possível chuva – que não caiu. Conhecido como “Taj Mahal carioca”, o palacete recebeu reuniões de artistas nacionais e internacionais, intelectuais e políticos em visita ao Brasil antes de se tornar local de encontro para interessados em arte, cultura e conhecimento.

Essa foi a última parte de uma cerimônia de três dias organizada por Giulia e Conor no país. A festança começou na quinta-feira, 8, com celebração de boas-vindas e, na sequência, uma bênção intimista no Cristo Redentor.

Continua após a publicidade

A união civil ocorreu em março, com direito a uma cerimônia em Los Angeles, nos Estados Unidos, apenas para familiares. Os dois, juntos desde 2022, anunciaram o noivado em agosto de 2024.