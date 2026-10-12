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Cultura

A exagerada atitude no casamento de Giulia Be e Conor Kennedy no Rio

Festa ocorreu em palecete histórico, após cerimônia na Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, no Centro

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 out 2026, 08h30
À esquerda, um homem negro de terno preto e gravata laranja gesticula, protegendo alguém sob um tecido branco. À direita, um homem branco alto de camisa escura abraça uma mulher morena de biquíni rosa e camisa estampada, ambos sorrindo sob um céu azul
O casamento de Giulia Be e Conor Kennedy no Rio -  (Reprodução/Instagram)
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Giulia Be e Conor Kennedy subiram ao altar no sábado, 10, em uma luxuosa cerimônia na Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, no Centro do Rio de Janeiro. O casamento realizado às 12h30 uniu oficialmente a cantora com o sobrinho-neto do ex-presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy.

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Para sair do carro a caminho do altar, a cantora passou por uma cobertura feita na porta da igreja com um imenso pano branco com a ajuda de seguranças. Na calçada, curiosos tiravam fotos e acompanhavam a movimentação. Teve quem achasse um tanto exagerada a medida para conter os olhares dos presentes do lado de fora da igreja.

Após o sacramento, convidados foram recebidos em um almoço no Instituto Brando Barbosa, no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio, onde o pai de Giulia, o empresário Paulo Marinho, é diretor do histórico. Pai de Conor, Robert F. Kennedy Jr., advogado ambientalista e atual secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, esteve presente.

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O palacete de 12 mil metros quadrados tem um jardim que preserva centenas de exemplares da Mata Atlântica, além de palmeiras imperiais, árvores frutíferas seculares e uma fauna vibrante. A área externa é composta por esculturas, instalações artísticas e uma piscina.

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O almoço aconteceu do lado de fora do palácio, onde um toldo foi armado para prevenir de uma possível chuva – que não caiu. Conhecido como “Taj Mahal carioca”, o palacete recebeu reuniões de artistas nacionais e internacionais, intelectuais e políticos em visita ao Brasil antes de se tornar local de encontro para interessados em arte, cultura e conhecimento.

Essa foi a última parte de uma cerimônia de três dias organizada por Giulia e Conor no país. A festança começou na quinta-feira, 8, com celebração de boas-vindas e, na sequência, uma bênção intimista no Cristo Redentor.

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A união civil ocorreu em março, com direito a uma cerimônia em Los Angeles, nos Estados Unidos, apenas para familiares. Os dois, juntos desde 2022, anunciaram o noivado em agosto de 2024.

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