A empatia de Serginho Groisman com Jão no ‘Altas Horas’

Retomando a carreira após uma pausa de um ano, o cantor Jão se emocionou no palco do Altas Horas ao explicar que a decisão foi tomada devido à perda do seu pai, Carlos Alberto. De acordo com o artista, a morte do pai foi o estopim de um longo processo de luto familiar que havia se iniciado em 2022, quando sua avó, Cidinha, faleceu, e a pausa foi necessária para lidar com tudo que vinha vivenciando.

Enquanto falava, Jão ficou visivelmente abalado, precisando interromper sua exposição para conter as lágrimas. Dando um show de empatia, o apresentador Serginho Groisman interrompeu o andamento do programa para abraçar o cantor, em um gesto acolhedor que foi aplaudido por toda a plateia e pelos convidados do Altas Horas.

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