Júnior Lima se emocionou ao falar pela primeira vez sobre a aposentadoria do pai, Xororó, após 56 anos de carreira. Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, 24, o músico foi questionado sobre a importância que ele e a irmã, Sandy, têm na vida dos fãs. Como resposta, Júnior citou o pai como exemplo e não conseguiu conter as lágrimas.

“Eu acho que, no fundo, realmente não dá para ter noção, a não ser que você se distancie, sabe? E eu acho que isso, para a gente, foi fundamental. Por isso, acho que é muito lindo o que vai começar a acontecer na vida do meu pai agora, que está anunciando a aposentadoria dos palcos, porque ele vai poder ver… Me emociona falar disso”, afirmou o artista, que está de volta aos palcos com Sandy.

(A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)