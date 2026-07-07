A doida teoria que põe Harry Styles como razão do Brasil sair da Copa
Seleção brasileira foi eliminada da Copa do Mundo
Se o Brasil planeja conquistar o hexa em 2030, é bom pedir a Harry Styles não fazer shows no país. Assim como o britânico Mick Jagger, ele vem sendo taxado de pé-frio para a seleção brasileira. Desde que começou a carreira, o cantor faz shows no país em anos de Copa. A primeira vez que pisou em terras brasileiras foi em 2014 e fez uma tatuagem com “Brasil!” na coxa. O que era para ser uma homenagem, acabou saindo como uma “maldição”.
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No ano do 7×1, veio ao Rio de Janeiro e São Paulo, ainda com One Direction, em maio de 2014. Quatro anos depois, fez shows nas duas cidades, agora como artista solo; mas mesmo assim o problema ainda estava ali. Em 2022, foi o pior de todos. Harry estava no Brasil quando a seleção foi eliminada pela Croácia. Ele fez shows em Curitiba, São Paulo e Rio durante a Love On Tour. Agora não foi diferente, o britânico tem shows marcados para julho e a equipe brasileira foi eliminada da Copa do Mundo neste domingo, 5. Coincidência? Pode ser. Mas há quem veja um claro sinal de pé-frio.
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