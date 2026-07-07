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Cultura

A doida teoria que põe Harry Styles como razão do Brasil sair da Copa

Seleção brasileira foi eliminada da Copa do Mundo

Por Tatiana Moura 7 jul 2026, 09h00 | Atualizado em 7 jul 2026, 10h16
O cantor Harry Styles realiza apresentação no AccorHotels Arena, em Paris - 13/03/2018
Harry Styles (Helene Marie Pambrun/Handout/Getty Images)
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A doida teoria que põe Harry Styles como razão do Brasil sair da Copa Priorize VEJA no Google

Se o Brasil planeja conquistar o hexa em 2030, é bom pedir a Harry Styles não fazer shows no país. Assim como o britânico Mick Jagger, ele vem sendo taxado de pé-frio para a seleção brasileira. Desde que começou a carreira, o cantor faz shows no país em anos de Copa. A primeira vez que pisou em terras brasileiras foi em 2014 e fez uma tatuagem com “Brasil!” na coxa. O que era para ser uma homenagem, acabou saindo como uma “maldição”.

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No ano do 7×1, veio ao Rio de Janeiro e São Paulo, ainda com One Direction, em maio de 2014. Quatro anos depois, fez shows nas duas cidades, agora como artista solo; mas mesmo assim o problema ainda estava ali. Em 2022, foi o pior de todos. Harry estava no Brasil quando a seleção foi eliminada pela Croácia. Ele fez shows em Curitiba, São Paulo e Rio durante a Love On Tour. Agora não foi diferente, o britânico tem shows marcados para julho e a equipe brasileira foi eliminada da Copa do Mundo neste domingo, 5. Coincidência? Pode ser. Mas há quem veja um claro sinal de pé-frio.

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Gente
harry styles
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