A dívida bilionária do autor de ‘Pai Rico, Pai Pobre’

Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, revelou que acumula cerca de 1,2 bilhão de dólares (aproximadamente 6,5 bilhões de reais) em dívidas. O guru financeiro, no entanto, afirma que o valor não representa um problema, mas uma estratégia deliberada para aumentar seu patrimônio. “Não deveriam fazer o que faço, certo? Mas eu estudo isso desde 1974… Se você vai aprender a usar dívidas, é melhor fazer algum curso”, disse em um podcast, em maio.

Kiyosaki defende há décadas o uso de dívidas para adquirir ativos que gerem renda, especialmente imóveis. Segundo ele, o dinheiro emprestado é utilizado para comprar propriedades e, posteriormente, obter novos empréstimos usando a valorização dos imóveis como garantia.

A cifra, no entanto, precisa ser contextualizada. Sua ex-mulher e ex-sócia, Kim Kiyosaki, explicou à Vanity Fair que os 1,2 bilhão de dólares correspondem às dívidas de investimentos imobiliários mantidos com parceiros, envolvendo cerca de 1.500 apartamentos. “Temos muitos prédios de apartamentos com nossos parceiros”, disse Kim à revista, acrescentando que o ex-marido usa os valores para chamar atenção: “Ele adora fazer coisas chocantes”. A publicação estima que a parcela da dívida fique entre 30 milhões e 60 milhões de dólares.

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