A disputa pelos direitos de imagem em novela com Margot Robbie

A reutilização de imagens de Margot Robbie em uma produção com inteligência artificial abriu uma disputa sobre os direitos dos atores na Austrália. A produtora Fremantle anunciou que transformará cenas antigas de Neighbours, novela que revelou a atriz, em episódios curtos para celulares. O projeto, desenvolvido em parceria com a RoseBerry Media, utilizará ferramentas de IA para reeditar sequências da personagem Donna Freedman, interpretada por Robbie entre 2008 e 2011. A iniciativa provocou a reação de antigos integrantes do elenco, que afirmam não ter autorizado a exploração de suas imagens em um novo formato comercial.

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Entre os críticos está Matthew Werkmeister, que contracenou com Robbie e contou ao jornal britânico The Guardian que só soube do projeto ao ser procurado pela imprensa. O ator questionou a validade de contratos assinados antes da popularização da inteligência artificial e das plataformas de streaming. Já Stefan Dennis, outro veterano da novela, classificou a iniciativa como invasiva e juridicamente questionável. A controvérsia envolve não apenas o consentimento dos artistas, mas também a possibilidade de remuneração pelo reaproveitamento de suas atuações.

Em resposta, a Fremantle afirmou que a tecnologia será usada exclusivamente para selecionar, editar e adaptar imagens já existentes, sem criar novas cenas, modificar rostos ou reproduzir vozes artificialmente. A empresa sustenta que todas as etapas terão supervisão humana. O sindicato australiano de atores passou a acompanhar o caso e cobra garantias de consentimento e compensação financeira.

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