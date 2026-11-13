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Cultura

A disputa pela herança de Bruno Avelar, morto em acidente com Rick

Ex-esposa do empresário, Cláudia Guimarães, compartilhou um pronunciamento em seu perfil nas redes sociais

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 10h37
Homem de pele clara, cabelo escuro penteado para trás, usando óculos redondos e terno azul marinho com camisa bege, olhando para o lado direito com expressão séria, em fundo preto
Bruno Avelar (Instagram/Reprodução)
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A disputa pela herança do empresário Bruno Avelar, morto em setembro no acidente de helicóptero que também matou o cantor Rick, da dupla com Renner, ganhou novos desdobramentos nesta quinta-feira, 12. A ex-esposa do palestrante, com quem foi casada durante dezessete anos, compartilhou um longo texto em seu perfil nas redes sociais para rebater insinuações de alienação parental e ataques velados que sofreu na internet.

No pronunciamento, Cláudia Guimarães esclareceu os bastidores do divórcio e detalhou a cronologia dos acontecimentos envolvendo o término do casal, que teve dois filhos, Kevin e Kai, de 13 e 10 anos, respectivamente. A equipe jurídica de Cláudia também se manifestou e acusou a viúva de Bruno, Lívia Avelar, de dispor de bens do espólio antes da conclusão do inventário.

Ela revelou que após sofrer um impasse com o visto permanente nos Estados Unidos, em julho de 2024, o empresário teve que retornar ao Brasil com a família. Segundo a nota, Cláudia organizou toda a mudança da volta sozinha e eles retornaram ao país em 21 de janeiro de 2025. Pouco mais de três meses depois, em abril, eles assinaram um acordo extrajudicial de divórcio com cláusula de sigilo.

A ex-esposa compartilhou que acabou aceitando termos que hoje considera prejudiciais a si mesma, por estar enfrentando um momento de vulnerabilidade na época e para evitar mais mais desgaste emocional aos filhos. Em maio, ela se mudou para um imóvel alugado com praticamente apenas os pertences pessoais. “Para ter paz e conseguir seguir a minha vida, acabei tomando decisões em um momento em que estava extremamente vulnerável. E hoje reconheço que acabei sendo muito prejudicada. Mas, naquele momento, decidi seguir”, escreveu.

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“Eu honrei. Só não fui honrada”, enfatizou. A influenciadora também contou que os dois optaram por adiar o anúncio do divórcio às crianças e que os filhos só foram comunicados oficialmente no final de outubro do ano passado. Nesse meio tempo, Bruno já estaria em um relacionamento com Lívia, com quem se casou em agosto de 2026, e teria a apresentado no círculo social e dentro de casa como uma amiga, sem revelar aos familiares que estavam namorando.

“Uma coisa é um adulto decidir seguir a própria vida. Outra é uma criança descobrir que estava vivendo uma realidade diferente daquela que acreditava conhecer”, afirmou ao rebater as acusações de que estaria colocando os filhos contra o pai. No pronunciamento dos advogados de Cláudia, a defesa questiona possíveis movimentações envolvendo bens integrantes do espólio antes da conclusão do inventário e reforça que a ex-esposa “não busca exposição, conflitos ou qualquer patrimônio para si”, mas pretende impedir que “interesses patrimoniais se sobreponham ao futuro das crianças”.

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Relembre o acidente

Em 21 de setembro, o empresário mineiro Bruno Avelar, de 41 anos, embarcou em um voo de helicóptero de Porto Belo com destino a São Joaquim ao lado do cantor Rick, de 59 anos, e outras três pessoas. Ao longo do trajeto, a aeronave perdeu a comunicação e foi encontrada aos destroços no dia seguinte, sem nenhum sobrevivente. Influenciador, escritor e palestrante, Bruno foi o fundador do projeto O Poder do Network, voltado a eventos, conexões profissionais e mentorias e atuava como conselheiro de empresas e executivos.

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