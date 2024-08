A difícil conversa de Gil com a filha Preta

Cinco meses após Preta Gil ter sido diagnosticada com câncer no intestino, em janeiro de 2023, o cantor e compositor Gilberto Gil falou a VEJA sobre como é a sua conversa com a filha sobre a doença que classificou como “apavorante”. Com a voz mansa e a serenidade que lhe são peculiares, o músico explicou que são diálogos sempre muito amorosos e francos. “Tenho dito muitas coisas no sentido de uma renovação para a luta contra a doença, da questão da positividade do ponto de vista espiritual, da alma. Tudo com o intuito de criar condições favoráveis no sentido da cura”, explicou. Ao mesmo tempo, Gil contou que, durante suas reflexões com a filha, fala sobre a questão do imponderável da vida.

O cantor citou alguns exemplos. “Procuro passar uma resignação, uma conformidade também com aquilo que é inevitável, que é característico da nossa própria existência e que a morte faz parte da vida”, citou. “Digo que nós temos que nos confrontar com essa possibilidade permanente da morte, em qualquer momento da vida”, completou.

Na entrevista concedida em 2023, Gil ainda falou como se sentia diante do câncer da filha e da aflição que isso lhe causava. “É uma doença muito dificultosa, apavorante mesmo. Que ameaça uma filha muito nova, de uma forma dura. É aflitivo”, comentou. O artista também contou que nessa jornada, Preta sempre está cercada pelos cuidados e a atenção da família inteira. “Estou sempre falando com ela, com os médicos, lendo a respeito de vários encaminhamentos de novos tratamentos, curas, disso e daquilo”, acrescentou.

Depois de ter realizado uma cirurgia para remoção do tumor no intestino em agosto do ano passado, quando também tirou o útero, Preta anunciou em dezembro que seu tratamento havia chegado ao fim. E que, a partir dali, seguiria num processo de reabilitação sob cuidados médicos por cinco anos, quando se submeteria a exames regulares. Na última semana, a cantora surpreendeu os fãs nas redes sociais com a sua internação e notícia da recidiva do câncer.

Com uma sinceridade cortante, Preta publicou um vídeo na internet no qual explicou que está com dois linfonodos, um nódulo no ureter e metástase no peritônio. “Conto com a boa energia, orações e vibrações de todos para seguir confiante. Já, já estou de volta”, declarou. Ela concluiu o primeiro ciclo do tratamento contra o câncer no fim de semana e, no momento, se recupera em casa, em São Paulo.