A despedida de Cássio Gabus Mendes de ‘A Nobreza do Amor’

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Cássio Gabus Mendes se despede de “A Nobreza do Amor” ao gravar as últimas cenas como Casemiro Bonafé. Seu personagem, o coronel, morrerá de causas naturais. A aparição final de Casemiro será em uma missa, já morto, com a sequência prevista para ir ao ar em setembro, marcando o fim de sua jornada no folhetim.

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O ator Cássio Gabus Mendes se despede de A Nobreza do Amor nesta quarta-feira, 26, quando irá gravar as últimas cenas como Casemiro Bonafé no folhetim. Com mais de 20 novelas em sua extensa trajetória, Cássio já gravou o momento da morte do coronel, que será afligido por causas naturais, mas ainda falta registrar sua última participação.

Cássio deve aparecer pela última vez junto de vários personagens da trama durante uma missa, em momento no qual seu personagem já estará morto. A sequência deve ir ao ar em setembro.

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