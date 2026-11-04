A denúncia de Zezé Di Camargo sobre anúncios de bets

Zezé Di Camargo denunciou, nesta quarta-feira, 4, o uso indevido de sua imagem em anúncios de plataformas de apostas na internet. O cantor afirma não ter nenhum tipo de vínculo com os anunciantes, e pediu que seu público não confie nas publicações e nem faça cadastros ou transações financeiras com plataformas suspeitas.

Em nota oficial, a assessoria do cantor afirmou que “Zezé Di Camargo não possui qualquer vínculo com essas divulgações e não autorizou e não é conveniente com o uso de sua imagem para essa finalidade”. A publicação ainda destaca que os anúncios são “conteúdos falsos, que utilizam indevidamente a identidade do artista para induzir o público ao erro”.

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