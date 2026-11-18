O arquiteto Nelson Dupré, que morreu nesta terça-feira, 17, aos 79 anos, enfrentou uma série de conflitos com o governo de São Paulo durante a construção da Sala São Paulo, um de seus projetos mais conhecidos. Responsável por transformar a antiga estação ferroviária Júlio Prestes em uma das principais salas de concerto do país, Dupré precisou resistir às mudanças propostas pelo governo estadual para preservar o conceito original da obra, inaugurada em 1999.

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Segundo o arquiteto, as alterações sugeridas durante a construção começaram a comprometer o projeto, provocando desentendimentos com os responsáveis pela obra. “Vocês licitaram a obra, vocês sabiam o que estavam fazendo, eu não vou mudar”, relembrou em entrevista à Folha de S.Paulo, em 2023. A resistência tinha como objetivo preservar as soluções arquitetônicas e acústicas desenvolvidas para o espaço, incluindo o isolamento de pisos, paredes e teto, necessário para impedir que o barulho dos trens interferisse nas apresentações musicais.

Ao lado do arquiteto acústico José Augusto Nepomuceno, Dupré desenvolveu soluções que permitiram transformar o antigo jardim de inverno da estação em uma sala de concertos com capacidade para quase 1.500 espectadores. O espaço, sede da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp), foi considerado pelo jornal britânico The Guardian, em 2015, uma das dez melhores salas de concerto do mundo. Além da Sala São Paulo, Dupré participou da restauração do Theatro Municipal, da Cinemateca Brasileira e do Museu Biológico do Instituto Butantan. A causa de sua morte não foi divulgada.

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