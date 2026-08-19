A declaração de Marina Sena sobre término com Juliano Floss

A cantora Marina Sena se manifestou sobre o término do relacionamento com o influenciador Juliano Floss, ocorrido na última terça-feira, 17. Em comunicado enviado por sua assessoria ao portal Splash, a cantora disse estar triste pelo fim do relacionamento, mas que guarda tudo com carinho e agora está focada em novos projetos.

“Os dois entenderam que a relação se transformou e o ciclo juntos, como um casal, se encerrou”, disse a assessoria. Marina e Juliano estavam juntos desde julho de 2024, quando assumiram o relacionamento em uma viagem para a Holanda.

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