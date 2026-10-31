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Cultura

A arte, o dinheiro e as polêmicas de Jeff Koons

Artista americano, conhecido por esculturas milionárias, vai leiloar parte de sua coleção particular por cerca de 100 milhões de dólares

Por Giovanna Fraguito 31 out 2026, 17h00
Jeff Koons
Jeff Koons  (Reprodução/Instagram)
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Jeff Koons, 71, está prestes a movimentar novamente o mercado de arte. O americano, conhecido pelas esculturas gigantes que reproduzem animais feitos de balões, colocou à venda nove obras de sua coleção particular, avaliadas em cerca de 100 milhões de dólares. O acervo, que inclui trabalhos de Pablo Picasso e Édouard Manet, será leiloado pela Christie’s, em Nova York, a partir de 17 de novembro. Entre os destaques está Le Baiser, de Picasso, comprado por Koons em 2008 por 17,4 milhões de dólares e agora estimado em 40 milhões. Segundo o The New York Times, a intenção seria reinvestir o dinheiro na própria produção artística.

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Nascido na Pensilvânia, Koons trabalhou no mercado financeiro de Wall Street para financiar suas criações. Na década de 1980, ganhou projeção ao transformar objetos cotidianos em obras de arte, de aspiradores de pó a brinquedos infláveis. Em 2019, sua escultura Rabbit, um coelho de aço inoxidável, foi arrematada por 91,1 milhões de dólares, estabelecendo o recorde de uma obra de artista vivo vendida em leilão. 

O interesse pelo luxo segue como outra marca de sua trajetória. Em setembro, Koons anunciou uma parceria com a relojoaria suíça Hublot, que transformou seus famosos cães de balão em relógios de edição limitada, com modelos de até 488 mil dólares. Em entrevista ao jornal britânico The Telegraph, neste mês, o artista afirmou que sua preocupação financeira está ligada aos elevados custos de produção de suas obras. Pai de oito filhos, ele também recordou o encontro com Salvador Dalí, aos 19 anos, que o convenceu de que poderia viver da arte. Sobre a relação entre criação e dinheiro, resumiu ao The New York Times: “Michelangelo, Leonardo, Rafael, Rubens, Rembrandt — todos eram extremamente ricos. A ideia de que os artistas devem sofrer é nova”.

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