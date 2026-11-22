A amizade de Colin Farrell que virou documentário na HBO
Ator revela relação de 15 anos com mulher que enfrenta doença rara
Colin Farrell, 50, decidiu expor um lado pouco conhecido de sua vida no documentário The Slightest Touch, que estreia em 26 de novembro na HBO Max no Reino Unido e na Irlanda. O filme acompanha a amizade de 15 anos do ator com Emma Fogarty, 42, uma irlandesa que nasceu com epidermólise bolhosa, doença genética rara que torna a pele extremamente frágil. Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, os dois relembraram como se conheceram durante um jantar beneficente e desenvolveram uma relação que ultrapassou as diferenças entre suas realidades. “Sou uma garota de uma cidade pequena, com uma deficiência terrível, e ele é uma grande estrela de Hollywood. Duas vidas completamente diferentes”, contou Emma.
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A amizade ganhou um novo capítulo em 2024, quando Farrell participou da Maratona de Dublin para celebrar os 40 anos da amiga e arrecadar fundos para pessoas com a mesma condição. O ator empurrou a cadeira de rodas de Emma pelos últimos quatro quilômetros do percurso, um para cada década de vida dela. A iniciativa arrecadou mais de 1 milhão de euros. Emma, que tem cerca de 80% do corpo sem pele e já precisou amputar uma das pernas após um diagnóstico de câncer, contou que Farrell foi uma das poucas pessoas que se preocuparam com sua saúde mental durante o tratamento.
Para participar do documentário, dirigido por Rachel Fleit, Farrell também abriu as portas de sua casa em Los Angeles e falou sobre a dependência de álcool e drogas, superada em 2005. O ator atribui parte da decisão de permanecer sóbrio à paternidade, especialmente ao filho James, 23, que tem síndrome de Angelman, condição genética que provoca atrasos no desenvolvimento.