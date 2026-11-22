Colin Farrell, 50, decidiu expor um lado pouco conhecido de sua vida no documentário The Slightest Touch, que estreia em 26 de novembro na HBO Max no Reino Unido e na Irlanda. O filme acompanha a amizade de 15 anos do ator com Emma Fogarty, 42, uma irlandesa que nasceu com epidermólise bolhosa, doença genética rara que torna a pele extremamente frágil. Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, os dois relembraram como se conheceram durante um jantar beneficente e desenvolveram uma relação que ultrapassou as diferenças entre suas realidades. “Sou uma garota de uma cidade pequena, com uma deficiência terrível, e ele é uma grande estrela de Hollywood. Duas vidas completamente diferentes”, contou Emma.

A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

A amizade ganhou um novo capítulo em 2024, quando Farrell participou da Maratona de Dublin para celebrar os 40 anos da amiga e arrecadar fundos para pessoas com a mesma condição. O ator empurrou a cadeira de rodas de Emma pelos últimos quatro quilômetros do percurso, um para cada década de vida dela. A iniciativa arrecadou mais de 1 milhão de euros. Emma, que tem cerca de 80% do corpo sem pele e já precisou amputar uma das pernas após um diagnóstico de câncer, contou que Farrell foi uma das poucas pessoas que se preocuparam com sua saúde mental durante o tratamento.

Para participar do documentário, dirigido por Rachel Fleit, Farrell também abriu as portas de sua casa em Los Angeles e falou sobre a dependência de álcool e drogas, superada em 2005. O ator atribui parte da decisão de permanecer sóbrio à paternidade, especialmente ao filho James, 23, que tem síndrome de Angelman, condição genética que provoca atrasos no desenvolvimento.

Continua após a publicidade