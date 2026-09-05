Volkswagen anuncia venda de SUV elétrico ID.4 Pro no Brasil

A Volkswagen lançou nesta sexta-feira, 4, o utilitário esportivo elétrico ID.4 Pro, modelo 2027, durante evento no Rio de Janeiro. É o primeiro veículo 100% elétrico da marca a ser vendido diretamente pela fabricante no Brasil, sem o modelo de assinatura usado anteriormente. O preço é de R$ 299.990, com chegada às concessionárias prevista para outubro.

O modelo é equipado com motor elétrico de 286 cv de potência e 55,6 kgfm de torque, com quatro modos de condução: Eco, Normal, Sport e Individual. A bateria tem capacidade de 84 kWh, resultando em autonomia de 389 km segundo homologação do Inmetro. O sistema de recarga rápida em corrente contínua suporta até 185 kW; em um carregador de 180 kW, o tempo estimado para elevar a carga de 10% a 80% é de 25 minutos.

O ID.4 havia sido oferecido no Brasil desde 2023 apenas por assinatura mensal, pelo programa Sign&Drive. Segundo a Volkswagen, esse período serviu para testar a tecnologia junto a usuários e à rede de concessionárias antes da venda direta. O carro é construído sobre a plataforma modular elétrica MEB, do Grupo Volkswagen.

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Entre os sistemas de segurança e assistência à condução, o veículo traz o Emergency Assist, que pode assumir o controle do carro e realizar parada segura em caso de mal súbito do motorista, e o Memory Park Assist, que grava trajetos curtos para manobras automáticas de estacionamento. Também equipam o modelo o Travel Assist e o Lane Assist (centralização em faixa), piloto automático adaptativo com Stop&Go, frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres e ciclistas, monitor de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro e faróis full LED matriciais com ajuste automático do facho alto.

O SUV mede 4,58 metros de comprimento e tem distância entre-eixos de 2,77 metros, com capacidade para cinco ocupantes e porta-malas de 533 litros. O teto solar panorâmico é item de série. O coeficiente de arrasto é de 0,28, as rodas são de 19 polegadas e o veículo conta com faróis e lanternas em LED com sistema adaptativo IQ.Light. As portas traseiras têm abertura e fechamento por sensores sob o para-choque.

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No interior, o acabamento usa materiais sintéticos, sem couro animal, e o revestimento dos bancos é feito de microfibra com 71% de material reciclado. O carro tem ar-condicionado de três zonas, tela multimídia de 12,9 polegadas com comando de voz e GPS integrado, espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, quatro portas USB-C e carregador de indução para smartphone. Os bancos dianteiros têm ajuste elétrico, memória, aquecimento e função de massagem.