VÍDEO: Leopardo invade loja de bebidas na Índia
Animal mobilizou uma operação de resgate de cinco horas após entrar em um comércio
Um leopardo deixou duas pessoas feridas após invadir uma loja de bebidas em Todaraisingh, na Índia, nesta segunda-feira (20). Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o animal invade o estabelecimento, assustando um funcionário.
O homem que aparece nos vídeos registrados pela câmera de segurança foi identificado como Sanjay Gurjar, de 25 anos. Ele foi atacado pelo animal, mas conseguiu se soltar das garras e fugir do comércio.
Segundo autoridades, o leopardo já havia causado alvoroço pelas ruas antes de invadir a loja. Ele entrou na cidade vindo de colinas próximas e mobilizou uma operação de resgate de cerca de cinco horas. Quando Sanjay enfim conseguiu trancar o animal no estabelecimento, autoridades isolaram a região para que uma equipe especializada o sedasse.