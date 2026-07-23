VÍDEO: Leopardo invade loja de bebidas na Índia

Um leopardo deixou duas pessoas feridas após invadir uma loja de bebidas em Todaraisingh, na Índia, nesta segunda-feira (20). Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o animal invade o estabelecimento, assustando um funcionário.

O homem que aparece nos vídeos registrados pela câmera de segurança foi identificado como Sanjay Gurjar, de 25 anos. Ele foi atacado pelo animal, mas conseguiu se soltar das garras e fugir do comércio.

Segundo autoridades, o leopardo já havia causado alvoroço pelas ruas antes de invadir a loja. Ele entrou na cidade vindo de colinas próximas e mobilizou uma operação de resgate de cerca de cinco horas. Quando Sanjay enfim conseguiu trancar o animal no estabelecimento, autoridades isolaram a região para que uma equipe especializada o sedasse.