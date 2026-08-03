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Comportamento

VÍDEO: Homem sobrevive após saltar nu de ponte em Nova York

Suspeito de 44 anos foi resgatado após pular no East River; caso repercutiu nas redes sociais pela ousadia da ação

Por Pedro Godoy 3 ago 2026, 19h23 | Atualizado em 3 ago 2026, 19h51
Vista parcial da Ponte do Brooklyn, com um homem acenando no topo da torre de pedra à esquerda, sob uma bandeira americana. Cabos de aço e o céu azul com nuvens brancas preenchem a cena
 (Redes Sociais/Reprodução)
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VÍDEO: Homem sobrevive após saltar nu de ponte em Nova York Priorizar nos meus resultados Google

Um homem de 44 anos foi preso após escalar a histórica Ponte do Brooklyn, em Nova York, no domingo, exibir bandeiras e, em seguida, saltar no East River, informou a polícia.

As autoridades foram acionadas após relatos de que um homem escalava a ponte de 143 anos carregando uma mochila. Segundo a polícia, o suspeito, identificado como Galymzhan Abaildayev, tirou a roupa ao chegar ao topo da torre norte da estrutura.

Na sequência, ele se lançou da torre no East River e foi resgatado por agentes da unidade portuária da polícia de Nova York. O homem foi encaminhado a um hospital da cidade e seu estado de saúde é estável.

Nas redes sociais, o caso repercutiu entre os internautas. Enquanto alguns destacaram a coragem do homem, outros questionaram a imprudência e a falta de senso da atitude.

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TAGS:
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Nova York
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