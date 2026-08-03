VÍDEO: Homem sobrevive após saltar nu de ponte em Nova York
Suspeito de 44 anos foi resgatado após pular no East River; caso repercutiu nas redes sociais pela ousadia da ação
Um homem de 44 anos foi preso após escalar a histórica Ponte do Brooklyn, em Nova York, no domingo, exibir bandeiras e, em seguida, saltar no East River, informou a polícia.
As autoridades foram acionadas após relatos de que um homem escalava a ponte de 143 anos carregando uma mochila. Segundo a polícia, o suspeito, identificado como Galymzhan Abaildayev, tirou a roupa ao chegar ao topo da torre norte da estrutura.
Na sequência, ele se lançou da torre no East River e foi resgatado por agentes da unidade portuária da polícia de Nova York. O homem foi encaminhado a um hospital da cidade e seu estado de saúde é estável.
Nas redes sociais, o caso repercutiu entre os internautas. Enquanto alguns destacaram a coragem do homem, outros questionaram a imprudência e a falta de senso da atitude.
Veja o vídeo: