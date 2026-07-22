VÍDEO: Cachorro desaparecido desde 4 de julho é resgatado

Bombeiros de Menlo Park, na Califórnia, resgataram um cachorro nadando na Baía de São Francisco na última quinta-feira, 16. Segundo as autoridades, o animal havia escapado de um pântano e entrou na água, onde continuou nadando até ser visto por moradores, que acionaram as equipes de emergência.

Imagens divulgadas pelo Departamento de Polícia de East Palo Alto mostram o cão enrolado em uma jaqueta, tremendo de frio, enquanto é carregado por um dos socorristas após o resgate. A corporação informou ainda que o animal chegou a ser atacado por gaivotas antes de ser retirado da água em segurança.

O cachorro havia desaparecido após se assustar com os fogos da comemoração do Dia da Independência dos Estados Unidos. Em fuga, acabou entrando na baía, onde permaneceu nadando para escapar dos ataques das gaivotas.

Muitos internautas se comoveram com a história, agradeceram o trabalho das equipes de resgate e destacaram o quanto o cachorrinho foi “guerreiro”.

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