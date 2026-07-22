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Comportamento

VÍDEO: Cachorro desaparecido desde 4 de julho é resgatado

Animal desapareceu após se assustar com fogos de artifício e foi encontrado nadando na Baía de São Francisco dias depois

Por Pedro Godoy 22 jul 2026, 18h36
Um bombeiro segura um pequeno cão preto molhado e sujo, envolto em um casaco de bombeiro bege. O cão tem pelos emaranhados e sujeira no rosto, com barba e bigodes brancos. O bombeiro usa uma camiseta azul escura e um relógio inteligente prateado, com um rádio Motorola amarelo preso ao casaco. O fundo mostra vegetação seca e um corpo dágua sob um céu claro
 (Menlo Park Fire Protection Distric/Reprodução)
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Bombeiros de Menlo Park, na Califórnia, resgataram um cachorro nadando na Baía de São Francisco na última quinta-feira, 16. Segundo as autoridades, o animal havia escapado de um pântano e entrou na água, onde continuou nadando até ser visto por moradores, que acionaram as equipes de emergência.

Imagens divulgadas pelo Departamento de Polícia de East Palo Alto mostram o cão enrolado em uma jaqueta, tremendo de frio, enquanto é carregado por um dos socorristas após o resgate. A corporação informou ainda que o animal chegou a ser atacado por gaivotas antes de ser retirado da água em segurança.

O cachorro havia desaparecido após se assustar com os fogos da comemoração do Dia da Independência dos Estados Unidos. Em fuga, acabou entrando na baía, onde permaneceu nadando para escapar dos ataques das gaivotas.

Muitos internautas se comoveram com a história, agradeceram o trabalho das equipes de resgate e destacaram o quanto o cachorrinho foi “guerreiro”.

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