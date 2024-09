Um livro aberto: “Colorido” é a última surpresa de Iris Apfel antes da morte

Uma mulher apaixonada pela vida. Curiosa, observadora cuidadosa e um ícone da moda. Nascida e criada em Nova York, Iris Apfel morreu em março, aos 102 anos – muito bem vividos, por sinal. Ela nunca deixou de explorar novos mundos, inclusive o da moda, pelo qual sempre foi interessada desde criança, quando se dedicava a esmiuçar cada detalhe, da qualidade dos tecidos às costuras escondidas. Não raro, atravessava a cidade, em direção a Manhattan, só para descobrir novas lojas de antiguidades.

Iris era assim: empenhada em perseguir suas paixões, para dar forma aos seus sonhos. “Sou inspirada por estar viva. Respirando, conversando com pessoas e absorvendo tudo ao meu redor”, disse certa vez, a empresária e designer de interiores da Casa Branca, que chamou a atenção do mundo por seu estilo de vida livre e sem medo de julgamentos.

E é exatamente esse estilo de vida, que Iris traduzia como felicidade, que a fez escrever seu último livro, “Colorido”(Colorful – A Treasure of Inspiration, Influences and Ideas). No verão de 2023, mais precisamente no dia do seu 102º aniversário, ela decidiu colocar no papel a resposta de duas perguntas: “Como alcançar a felicidade? Qual é a cor?”.

Iris dizia já ter encontrado sua felicidade, na beleza da liberdade e da criatividade, mas decidiu que não manteria essas respostas no escuro. Queria compartilhar sua existência “colorida e com mil tonalidades diferentes” para ajudar outras pessoas a também encontrarem sua própria felicidade.

Um livro aberto

“Este não é um livro de segredos: não tenho segredos. Desculpe desapontá-lo se é isso que você está procurando. Mas tenho algumas boas histórias. E algumas ideias. Este livro é sobre vida, criação e cor. Porque criatividade e cor são importantes. Não quero que você se vista como eu ou pense como eu: essa não é a ideia deste livro. Quero que você encontre as cores, a confiança e a inspiração criativa que refletem você. Minha vida foi repleta de amor, admiração e uma curiosidade profunda e incurável. Este livro é meu tesouro de inspiração. Minha fonte. Seja corajoso. Encontre sua fonte. O que te faz feliz? Com muito amor, Iris”, escreveu, no início da obra.

Por meio de “Colorido”, portanto, Apfel incentiva os leitores a encontrarem sua própria fonte de criatividade e inspiração, e explorarem o que os faz felizes, sem necessariamente seguir seus passos. A obra inclui mais de 300 fotografias de sua coleção pessoal, padrões têxteis, esboços e histórias de aventura, além de valiosos conselhos de uma mulher que nunca deixou de surpreender – mesmo após sua morte.