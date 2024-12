Última chamada da Black Friday, Cyber Monday oferece descontos de até 80%

Hoje, segunda-feira, 2, é dia de Cyber Monday. Mas o que exatamente seria isso? Trata-se de um evento de compras online lançado em novembro de 2005, nos Estados Unidos, pela Federação Nacional de Comércio Americana, para incentivar o consumo de final de ano no varejo. Vem em seguida ao “Dia de Ação de Graças”, feriado bastante importante por lá e ganhou tração internacional por acontecer logo após a Black Friday, evento mundialmente conhecido por oferecer descontos, tanto nas lojas físicas como na internet.

Após o lançamento da data, no mesmo ano, 59% dos lojistas americanos relataram que “suas vendas online aumentaram substancialmente”, de acordo com uma pesquisa do eHoliday Mood Shop.org/Bizrate Research. Atualmente, a Cyber Monday já é um evento internacional, com adesão de países como Alemanha, Canadá, China, Irlanda, Japão, Portugal e Reino Unido, além de Chile, Colômbia e Brasil, na América Latina.

Segundo a comScore – empresa de análise da internet que fornece dados a empresas, agências de publicidade e de mídia – em 2010, a Cyber Monday se estabeleceu de vez como o dia de maior compras online do ano nos EUA, com faturamento de US$ 1,028 bilhão.

No Brasil

No Brasil, a Cyber Monday opera desde 2012, com várias lojas online, de diversos produtos e serviços, oferecendo descontos em vendas feitas pela Internet, especialmente nos setores de moda, tecnologia e serviços digitais.

Como nos Estados Unidos, acontece uma vez no ano, sempre na primeira segunda-feira depois da Black Friday – por isso é visto como a última oportunidade de se aproveitar as ofertas estendidas para a ocasião – no final de semana, varejistas como AliExpress, Mercado Livre e Shein já sinalizavam as ofertas da Cyber Monday, com descontos que chegam a 80%.

Embora não seja ainda tão popular no país como a Black Friday, a Cyber Monday está em vários e-commerce e sites de cash back, justamente pela proximidade do Natal e do 13° Salário. É um evento confiável, mas vale ficr atento para não cair em armadilhas, dando preferência a e-commerces conhecidos e verificaando a legitimidade de sites e ofertas, além da utilziação de comparadores de preços.