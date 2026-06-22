Uber anuncia mudanças nas categorias Black e Confort

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A Uber atualizou a lista de carros aceitos nas categorias premium, Uber Black e Uber Comfort, com mudanças efetivas a partir de 11 de janeiro de 2027. Modelos foram removidos e anos de fabricação mínimos alterados, baseados em pesquisas e análise de mercado. Saiba se seu veículo e sua pontuação ainda se enquadram nas novas exigências.

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A Uber atualizou a lista de carros aceitos nas categorias premium da plataforma, Uber Black e Uber Comfort, de acordo com anúncio na última quinta-feira, 18. Os novos critérios para a aprovação dos veículos incluem a retirada de alguns modelos e alterações nos anos mínimos de fabricação exigidos. Essa mudança entrará em vigor a partir do dia 11 de janeiro de 2027.

Segundo a empresa, a atualização nas categorias foi realizada a partir de pesquisas com os usuários e de análises na evolução do mercado de automóveis.

Categoria Black

As mudanças na categoria Uber Black atingirão alguns modelos de carros. Entre eles está o Honda City, no qual será exigido para o cadastramento um ano de fabricação a partir de, no mínimo, 2023, o BYD Dolphin, aceito a partir de modelos produzidos em 2024, assim como o Volkswagen Virtus e o Peugeot 2008, que deverão ser veículos do ano de 2025 em diante. Além disso, todos os carros deverão estar nas cores preto, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom ou branco.

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Modelos como Citroën C4 Cactus, Citroën C4 Lounge, Renault Duster, Chery Arrizo 5, Chevrolet Cruze, Hyundai Ioniq, Toyota Prius, Audi A3 e Volkswagen Nivus não serão mais aceitos no Uber Black.

A empresa ainda reforçou os requisitos dos motoristas que poderão entrar na categoria. Os parceiros do aplicativo deverão ter realizado 100 viagens e contar com uma nota mínima de 4,85.

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Categoria Confort

Na categoria Uber Confort serão exigidos da maioria dos modelos um ano de fabricação que varia de 2016 a 2019 de acordo com a cidade. Os carros Toyota Etios Sedan e Chevrolet Cobalt, especificamente, deverão ser fabricados a partir dos anos de 2018 ou 2019.

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Os veículos que não serão mais aceitos são Fiat Argo, Volkswagen Polo, Volkswagen Voyage, Chevrolet Joy Plus, Chevrolet Prisma, Toyota Yaris, Peugeot 208, Renault Zoe, Kia Rio, JAC J3 Turin e JAC iEV40.

Os critérios a serem respeitados pelo motorista que entrará na categoria são a realização de, no mínimo, 100 viagens na plataforma e uma nota de, ao menos, 4,85 em Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Joinville, Londrina e Caxias do Sul, e de 4,80 nas demais cidades.