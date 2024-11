Tecnologia vinda da Coreia do Sul promete “desamassar a pele”, em procedimento sem dor

Celeiro de inovações para a indústria da beleza, a Coreia do Sul tem uma nova aposta para “desamassar” a pele do rosto. Trata-se da Coolfase, uma nova tecnologia coreana que ao mesmo tempo que resfria a pele por fora, aquece por dentro, estimulando a produção de colágeno e tratando diretamente a flacidez, o que dá uma imediata sensação de peeling e, com o tempo – fala-se em três meses – ter literalmente “desamassado a pele” eliminando rugas e marcas de expressão. Detalhe: sem dor.

“A radiofrequência monopolar usa energia para aquecer a pele por dentro, em altas temperaturas. Quando fazemos isso nos pontos estruturais da pele, há uma resposta do corpo para produzir e renovar o colágeno. Até então, a dificuldade era resfriar a epiderme [camada externa da pele] nesse processo”, explica o dermatologista Daniel Dziabas, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

Desenvolvido pela empresa coreana Asterasys, mesma fabricante do Liftera, o Coolfase mal chegou ao Brasil e já virou uma aposta nas clínicas dermatológicas, vista como uma boa alternativa já que além de melhorar o espessamento e densidade da pele, não requer nenhum tempo de recuperação.

“O Coolfase atua nos ligamentos e septos que prendem a pele à estrutura óssea, que ao longo do tempo também perdem colágeno e ficam mais flácidos. Ou seja, a longo prazo essa tração ‘cola’ a pele no lugar, devolve sua estrutura, e tudo isso pode ser feito em apenas uma sessão, inclusive em regiões difíceis, como as pálpebras”, diz Dziabas.

“Barriguinha pós-gravidez” e “músculo do tchauzinho”

Exatamente por isso, por “colar a pele e devolver sua estrutura”, a tecnologia também é promissora para auxiliar em outros problemas além do rosto, frequentes reclamações nos consultórios médicos e clínicas de estética: a famosa “barriguinha pós-gravidez”, flacidez que costuma aparecer após o parto; e a indesejada flacidez nos braços, conhecida como “o músculo do tchauzinho”.

Segundo o médico, isso é possível graças à otimização do aquecimento interno da pele, ao mesmo tempo, que garante o resfriamento de até 5ºC diretamente na ponteira, temperatura entre 60 a 80% mais baixas que os equipamentos à base de água e gás. Assim, se consegue aproveitar a potência máxima do aparelho durante a aplicação em regiões estratégicas do rosto e corpo, tornando o procedimento mais eficaz, com o organismo aumentando a produção de colágeno, que dá maior firmeza, elasticidade e definição de contornos.

Basta uma sessão

Distribuído no Brasil pela Entera, o Coolfase incorpora a tecnologia patenteada DCC (Direct Contact Cooling), um resfriamento de contato direto na ponteira – como se fosse um micro refrigerador embutido. Com isso, o aparelho consegue entregar potência máxima permitida pelo Korea Food & Drug Administration (KFDA) durante os tratamentos, sem danificar a pele do paciente e maximizando os resultados.

Em geral, uma sessão por ano é suficiente para estimular o colágeno tanto do rosto quanto do corpo. A tecnologia, porém, deve ser indicada pelo médico, que pode recomendar até duas sessões, de acordo com a necessidade do paciente.