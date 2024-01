“Te verei em meus sonhos”: a homenagem que Gisele Bündchen fez à mãe

Nesta terça-feira, 30, Gisele Bündchen escreveu uma bonita homenagem à mãe, Vânia Nonnenmacher, que morreu aos 75 anos, vítima de um câncer. A ubermodel escreveu que dói saber que não poderá mais abraçar a mãe, mas que sabe que ela estará sempre cuidando. “Mãezinha amada. Você foi um anjo na terra, sempre ajudando todos ao seu redor. Sou muito grata por ser sua filha e por ter aprendido com você. Obrigada por ser o melhor exemplo de amor, força, compaixão, coragem e graça.”

Gisele também disse que verá a mãe em seus sonhos. “Vou sempre guardar com carinho as lindas memórias que compartilhamos e viverei pelos valores que você me ensinou. Você viverá para sempre através das muitas vidas que tocou. Obrigada por me dar cinco melhores amigas para a vida. Seu amor sempre nos guiará. Te verei em meus sonhos. Te amo”, escreveu.

Mãe de seis filhas

Vânia Nonnenmacher era bancária aposentada do Banco do Brasil, casada com o professor universitário Valdir Bündchen. Juntos, eles tiveram Gisele e mais cinco filhas: Patrícia, gêmea da modelo, Rafaela, Raquel, Graziela e Gabriela. Até hoje, a família vive em em Horizontina, no Noroeste do Rio Grande do Sul, onde Gisele nasceu e ia frequentemente visitar a família.

Ela morreu no domingo, 28, em Porto Alegre, no Hospital Moinho de Vento, onde estava internada. Ao velório e à cremação que aconteceu nesta segunda-feira 29, a modelo não conseguiu ir, mas, segundo pessoas próximas, Gisele já teria se despedido da mãe em outra ocasião.

