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Comportamento

“Somos seres imperfeitos”, diz Will Guidara, consultor e produtor da série O Urso

O aclamado restaurateur americano de 46 anos revela os bastidores do programa e dá dicas preciosas na busca por uma estrela no Guia Michelin

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 nov 2026, 08h00
Homem branco de cabelo curto e sorriso largo, vestindo blazer escuro e calça cinza, sentado em um banco de madeira com as mãos unidas sobre as pernas. Ao fundo, cortina e estrutura de janela.
EXPERIÊNCIA - O profissional: produzir para a TV é como comandar uma cozinha (Sarah Beth Turner/.)
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“Somos seres imperfeitos”, diz Will Guidara, consultor e produtor da série O Urso Priorize VEJA no Google

O senhor atuou como consultor, produtor e roteirista em O Urso, série em torno das agruras de um chef com a lanchonete falida da família. Como foi levar o universo dos restaurantes para a ficção? Divertido. Os bastidores da televisão são como um restaurante: na cozinha, há sommeliers, bartenders, cozinheiros, garçons, pessoas com personalidades muito diferentes. Na TV, é assim também, com figurino, cenografia, direção e elenco.

Até que ponto programas como O Urso, ou realities como MasterChef, refletem a realidade? Há aspectos negativos e positivos. Alguns realities são tão dramáticos que passam uma visão distorcida do trabalho. Por outro lado, essas produções tornam a profissão mais atraente. Muita gente cresce querendo ser chef por vê-los na TV, e isso atrai pessoas apaixonadas para o setor.

Sob sua gestão, o Eleven Madison Park, em Nova York, saltou de uma para três estrelas Michelin em um ano. Qual o segredo? É preciso ser audacioso ao definir metas e manter a paciência na busca por elas. Ganhamos estrelas, sim, entramos no ranking de melhores do mundo, mas foram anos de trabalho. Além do mais, o processo deve ser colaborativo. Muitos líderes retêm tudo para si. A criatividade coletiva é sempre superior à de uma ou duas pessoas isoladas. Quando todos sentem que têm voz, as pessoas se dedicam mais ao objetivo comum.

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Qual o aspecto mais relevante na relação entre restaurante e cliente, tema do iFood Move e do seu livro Hospitalidade Irracional? As pessoas querem sentir que você se importa e está se esforçando. Somos seres humanos imperfeitos. Não importa o quão bom seja o restaurante, erros vão acontecer. É preciso mostrar cuidado com quem frequenta. No fim das contas, isso é o que mais importa.

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O interesse pela culinária brasileira tem crescido. São Paulo e Rio são reconhecidos polos gastronômicos. Como o senhor enxerga o nosso mercado? No primeiro ano em que entrei na lista dos 50 Melhores, o Alex Atala estava no topo. Quando falamos de inovação, paixão e consistência, ele se manteve lá por muito tempo. Sei que não é o único, mas tem sido um embaixador incrível para a cozinha local.

Pensa em voltar à TV? Seria agradável. Quem sabe um dia. No momento, estou trabalhando na hospitalidade e alimentação de um futuro estádio de beisebol em Las Vegas, além de me dedicar aos livros.

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Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021

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