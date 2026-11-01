🔥 O preço caiu! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Comportamento

Sobrancelhas afinadas estão de volta com tudo ao visual de modelos e celebridades

Discretas, sinuosas, quase invisíveis — agora, feitas com técnicas sutis e não definitivas 

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 nov 2026, 08h00
Bella Hadid com cabelo preso e maquiagem suave, usando brincos de diamante e um vestido branco de renda com decote V, em evento formal
Estreita e chique -  Bella Hadid exibe seus fios ultrafinos: tendência nasceu nas passarelas e explodiu no TikTok (Rocco Spaziani/Mondadori/Getty Images)
Continua após publicidade
Sobrancelhas afinadas estão de volta com tudo ao visual de modelos e celebridades Priorize VEJA no Google

A novidade chegou de fininho às passarelas e aos looks das celebridades. Subitamente, modelos e artistas com alto poder de influência no mundo do estilo — pense em Bella Hadid, Gabbriette Bechtel ou Olivia Rodrigo — passaram a exibir sobrancelhas tão estreitas que pareciam ter saído diretamente dos anos 1990. As skinny brows, como são chamadas, voltam à cena depois de uma longa temporada de fios grossos, preenchidos e penteados milimetricamente para cima. Impulsionada pela nostalgia Y2K — a onda de resgate da moda e da cultura pop da virada do milênio — e pela estética indie sleaze, que recupera o visual desleixado e provocador da cena alternativa dos anos 2000, a tendência não significa que as sobrancelhas volumosas tenham perdido a vez. Em tempos de tendências pulverizadas pelo TikTok e afins, o que está em jogo é a liberdade de experimentar — inclusive com o próprio rosto.

Durante boa parte da última década, sobrancelhas cheias e bem desenhadas foram quase uma obsessão da indústria da beleza. Modelos como Cara Delevingne ajudaram a transformar os fios espessos em sinônimo de juventude e naturalidade, ainda que o efeito muitas vezes dependesse de lápis e gel. Agora, o pêndulo se move na direção oposta. Entre as adeptas estão desde estrelas juvenis como Lara Raj, integrante do grupo musical Katseye, até uma veterana como Pamela Anderson, um dos rostos associados às sobrancelhas finas dos anos 1990 — e que ainda hoje as exibe com orgulho. A tendência, enfim, atravessa gerações: enquanto algumas celebridades recuperam um visual que marcou sua juventude, outras o descobrem pela primeira vez.

Jovem mulher com cabelo escuro, vestindo blusa listrada preta e branca com adereço floral roxo, segurando um microfone, com a boca aberta e olhos revirados para cima, em fundo roxo
Olhar afiado - A cantora americana Olivia Rodrigo: influenciadora entre as jovens (Xavi Torrent/Getty Images)

A moda de afinar as sobrancelhas está longe de ser inédita. Na década de 1920, estrelas do cinema como Greta Garbo, Louise Brooks e Marlene Dietrich popularizaram arcos estreitos e bem marcados. O estilo voltou com força nos anos 1990, quando supermodelos como Naomi Campbell, Christy Turlington e Kate Moss desfilaram com sobrancelhas depiladas e desenhadas a lápis. A partir dos anos 2010, entretanto, os fios volumosos ganharam terreno, em sintonia com uma beleza que valorizava a aparência natural — ainda que cuidadosamente produzida.

Siga
Continua após a publicidade

O retorno recente apareceu primeiro nas passarelas. Tempos atrás, a Maison Margiela apresentou, sob a direção de maquiagem de Pat McGrath, sobrancelhas ultrafinas combinadas com pele muito clara e tons suaves nos lábios e nas bochechas. Vivienne Westwood, Miu Miu e Marc Jacobs também exploraram o formato em desfiles. Das passarelas, a tendência chegou às redes sociais, onde tutoriais ensinam a reproduzir o efeito em casa.

A variedade de técnicas disponíveis permite testar o formato sem recorrer à depilação, vantagem para quem se lembra da dificuldade de recuperar os fios após arrancá-­los em excesso. Corretivo, base, lápis de ponta fina e gel disfarçam os fios e redesenham o arco, criando a ilusão de uma sobrancelha mais estreita. O efeito pode ser removido no fim do dia, funcionando como teste antes de qualquer decisão duradoura. Numa época em que sobrancelhas grossas, descoloridas ou quase invisíveis vão e voltam como ideal estético, a fina estampa tem sua chance de reinar — sem ser eterna.

Continua após a publicidade

Publicado em VEJA de 30 de outubro de 2026, edição nº 3019

Publicidade
TAGS:
Revista
VEJA
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).