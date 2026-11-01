Sobrancelhas afinadas estão de volta com tudo ao visual de modelos e celebridades

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As sobrancelhas finas, popular nos anos 90, estão de volta, impulsionadas pela nostalgia Y2K e pela estética indie sleaze. Artistas como Bella Hadid e Olivia Rodrigo já exibem a tendência, que permite experimentar o visual sem compromisso, mostrando que a liberdade é a nova regra da beleza.

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A novidade chegou de fininho às passarelas e aos looks das celebridades. Subitamente, modelos e artistas com alto poder de influência no mundo do estilo — pense em Bella Hadid, Gabbriette Bechtel ou Olivia Rodrigo — passaram a exibir sobrancelhas tão estreitas que pareciam ter saído diretamente dos anos 1990. As skinny brows, como são chamadas, voltam à cena depois de uma longa temporada de fios grossos, preenchidos e penteados milimetricamente para cima. Impulsionada pela nostalgia Y2K — a onda de resgate da moda e da cultura pop da virada do milênio — e pela estética indie sleaze, que recupera o visual desleixado e provocador da cena alternativa dos anos 2000, a tendência não significa que as sobrancelhas volumosas tenham perdido a vez. Em tempos de tendências pulverizadas pelo TikTok e afins, o que está em jogo é a liberdade de experimentar — inclusive com o próprio rosto.

Durante boa parte da última década, sobrancelhas cheias e bem desenhadas foram quase uma obsessão da indústria da beleza. Modelos como Cara Delevingne ajudaram a transformar os fios espessos em sinônimo de juventude e naturalidade, ainda que o efeito muitas vezes dependesse de lápis e gel. Agora, o pêndulo se move na direção oposta. Entre as adeptas estão desde estrelas juvenis como Lara Raj, integrante do grupo musical Katseye, até uma veterana como Pamela Anderson, um dos rostos associados às sobrancelhas finas dos anos 1990 — e que ainda hoje as exibe com orgulho. A tendência, enfim, atravessa gerações: enquanto algumas celebridades recuperam um visual que marcou sua juventude, outras o descobrem pela primeira vez.

A moda de afinar as sobrancelhas está longe de ser inédita. Na década de 1920, estrelas do cinema como Greta Garbo, Louise Brooks e Marlene Dietrich popularizaram arcos estreitos e bem marcados. O estilo voltou com força nos anos 1990, quando supermodelos como Naomi Campbell, Christy Turlington e Kate Moss desfilaram com sobrancelhas depiladas e desenhadas a lápis. A partir dos anos 2010, entretanto, os fios volumosos ganharam terreno, em sintonia com uma beleza que valorizava a aparência natural — ainda que cuidadosamente produzida.

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O retorno recente apareceu primeiro nas passarelas. Tempos atrás, a Maison Margiela apresentou, sob a direção de maquiagem de Pat McGrath, sobrancelhas ultrafinas combinadas com pele muito clara e tons suaves nos lábios e nas bochechas. Vivienne Westwood, Miu Miu e Marc Jacobs também exploraram o formato em desfiles. Das passarelas, a tendência chegou às redes sociais, onde tutoriais ensinam a reproduzir o efeito em casa.

A variedade de técnicas disponíveis permite testar o formato sem recorrer à depilação, vantagem para quem se lembra da dificuldade de recuperar os fios após arrancá-­los em excesso. Corretivo, base, lápis de ponta fina e gel disfarçam os fios e redesenham o arco, criando a ilusão de uma sobrancelha mais estreita. O efeito pode ser removido no fim do dia, funcionando como teste antes de qualquer decisão duradoura. Numa época em que sobrancelhas grossas, descoloridas ou quase invisíveis vão e voltam como ideal estético, a fina estampa tem sua chance de reinar — sem ser eterna.

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Publicado em VEJA de 30 de outubro de 2026, edição nº 3019