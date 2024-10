Sexy e provocativa, Rihanna causa alvoroço na internet para falar de moda

Toda vez que Rihanna posta alguma nova foto, causa alvoroço na internet. Nesta terça-feira 8, porém, ela arrebatou os fãs e fashionistas em uma tacada só: com uma foto super sexy, a cantora anunciou a colaboração de edição limitada entre sua marca, Savage X Fenty e a Diesel.

Trata-se de uma coleção cápsula assinada pelo diretor criativo da grife italiana, Glenn Martens e a própria cantora, sugerindo um cruzamento entre a irreverência da Diesel e o empoderamento sexy da label de Rihanna. O resultado são peças cheias de texturas, camuflado em renda, corsets, bodies, denim desbotado, slip dresses e boxers.

“Estávamos todos muito animados quando a Fenty nos contatou para essa colaboração”, disse Martens a revista de moda Elle internacional. “Rihanna sempre refletiu a mulher Diesel: afiada, opinativa, declarativa, sexy. Ela sabe muito bem o que quer, o que torna o processo muito mais fácil. Tudo pareceu fácil edivertido”, completou o designer.

A grande ideia

A ideia da parceria com a Diesel partiu de Rihanna, durante uma conversa descontraída com o diretor de design da Savage X Fenty, Adam Selman. Eles falavam sobre a indústria da moda em geral, quem estava fazendo o quê e com que grau de sucesso. Riri elegeu as criações de Martens como as que mais amava no momento. Na mesma hora, os dois ligaram para a Diesel propondo a parceria.

A linha marca a primeira incursão da Diesel em lingerie, criando o que Selman chamou de “um relacionamento perfeito e simbiótico”. A experiência da Diesel em jeans e a longa história como uma disruptora de estilo combinaram perfeitamente com a ampla compreensão da Fenty X Savage sobre ajuste, dimensionamento e aspectos técnicos de roupas íntimas.

“Nós dois focamos em empoderamento e confiança, mostrando como desafiar a norma enquanto construímos uma comunidade forte. Cada marca oferece uma gama diversificada de estilos, tornando a moda inclusiva e celebrando a individualidade, encorajando as pessoas a se expressarem livremente. Nós dois somos provocativos; nós ousamos”, finalizou o estilista da grife italiana.