Segredo revelado: o batom vermelho de Taylor Swift, que não sai nem com beijo

lPergunta que não quer calar no mundo do showbizz: qual é o batom vermelho que Taylor Swift usa? É claro que sendo marca registrada da estrela, todas querem saber exatamente qual a cor, a tonalidade, o número e a marca. Mas não se trata apenas disso. O mais interessante é que faça sol ou faça chuva – fato comprovado durante o The Eras Tour – seus lábios continuam impecáveis, sem nenhum borrãozinho sequer.

Mesmo as extenuantes rotinas de dança da cantora, mostradas em suas redes sociais não tiram a perfeição de seus lábios vermelhos que, inclusive, foi colocado à prova em outro tipo de estádio – o de jogos de futebol americano, quando Taylor pegou um avião para pessoalmente torcer pelo namorado Travis Kelce, do Kansas City Chiefs. Ela chegou de batom vermelho e mais uma vez saiu com os lábios intactos mesmo após torcer, beber e beijar o jogador após a vitória.

Segredo Revelado

Embora nunca tenha sido oficialmente divulgado, a aposta pelo batom preferido de Taylor sempre foi o The ‘Taylor-Made’ Lip Kit, de Pat McGrath, com quem ela já fez collab. Mas recentemente, sua maquiadora, Lorrie Turk, deixou escapar que o favorito da estrela pop, na verdade, é o NARS Original, que “ela usa o tempo todo e há anos” – e que no site da marca de cosméticos, custa 26 dólares (cerca de R$ 147).

A saber, a coleção Original Lipstick da Nars traz os 12 tons que o lendário maquiador François Nars lançou em 1994. A fórmula é duradoura graças a uma infusão de óleos vegetais, que mantêm os lábios hidratados o dia todo, sem manchar – provavelmente uma das razões pelos quais os lábios de Taylor estão sempre lindos.

Outro vermelho adorado pela estrela é o Nars Velvet Matte Lip Pencil em Dragon Girl, um tom brilhante que ela usou no Met Gala de 2014. Vez ou outra, quando raramente resolve sair do vermelho, Taylor aposta no Morocco, um laranja queimado e quente, com o qual apareceu no Video Music Awards, da MTV.