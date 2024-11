Segredo revelado da “pele de vidro” de Hailey Bieber deixa a internet em polvorosa

Um vídeo de Hailey Bieber está deixando a internet em polvorosa. O motivo: a it girl americana finalmente revelou o segredo de sua pele brilhante por meio de um tutorial, em que mostra passo a passo sua rotina de cuidados para o rosto.

Famosa pela cútis radiante – a cada foto ou vídeo postado com um novo visual, ela é sempre elogiada por tal qualidade, ela é, inclusive, apontada como a precursora da “glass skin” ou pele de vidro, febre entre as coreanas e que agora invade o Ocidente.

Intitulado “The current quick routine”, o vídeo, que já ultrapassa mais de 2,5 milhões de visualizações, evidencia os itens essenciais para a rotina de skincare de Hailey – obviamente, com a maior parte dos produtos da sua própria marca de beleza, Rhode Skin.

Passo a passo

Vestindo um confortável suéter de malha amarelo e uma faixa grossa na cabeça, a modelo começa o vídeo mostrando aos seus 14 milhões de seguidores como limpar a pele. Utiliza o Rhode “Pineapple Refresh”, uma espuma de limpeza refrescante para uso diário. Esfrega o produto na pele e, depois de deixá-la de molho por alguns minutos, enxuga com uma toalha úmida com água morna.

Em seguida, Hailey aplica o “Glazing Milk Toner”, essência leve que aumenta a função de barreira contra impurezas e fornece hidratação imediata, tornando a pele luminosa. Os tonificantes de leite, aliás, se tornaram um item essencial nas rotinas de skincare, incluindo a da it-girl. No vídeo, ainda com o tonificante, ela dá leves batidinhas no rosto, antes de passar para o próximo passo.

No penúltimo passo, Hailey surpreende com um produto diferente – algumas gotas do “P-Tiox”, da SkinCeuticals, sérum antirrugas de peptídeo avançado para o rosto.

Por fim, a modelo aplica seu recém-lançado “Barrier Butter”, um bálsamo de hidratação intensiva que ajuda a fortalecer a barreira da pele e sela a umidade, dando o aspecto brilhante e radiante. Vale lembrar, porém, que a chave para a desejada “pele de vidro” começa com uma rotina sólida de cuidados com a pele. Algo que Hailey definitivamente faz.