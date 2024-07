Se dependesse da torcida, uniformes do Brasil na Olimpíada teriam outra marca

Se dependesse da torcida brasileira, a Riachuelo não seria a marca escolhida para desenvolver os uniformes do time Brasil para as cerimônias de abertura e encerramento das Olimpíadas 2024, em Paris. E não é só pela polêmica causada pelos trajes da comitiva brasileira considerados “feios”. Segundo uma pesquisa da Ponto Map, empresa de inteligência de dados que analisa público e mídias, a marca eleita pelo público é a Farm, com 76% de aprovação que, reconhecida internacionalmente por suas estampas e cores, teria um maior impacto positivo nas redes sociais.

No levantamento, intitulado Olímpico Map, a Riachuelo aparece em segundo lugar, com 56% da preferência, seguida pela baiana Dendezeiro, Adidas e Peak. Criada em 2021 por Hisan Silva e Pedro Batalha, a Dendezeiro registra 100% de aprovação positiva nas redes sociais pela proposta da moda sem gênero. Já a Adidas, com o mesmo número, foi apontada em uma suposta parceria com a Farm, pois é uma marca tradicional do esporte e patrocina atletas brasileiros como Izaquías Queiroz e Rebeca Andrade

Em quinto lugar aparece a Peak, marca chinesa que já faz os uniformes dos atletas brasileiros para as competições, com metade das aprovações (50%) na pesquisa que analisou 180 mil publicações das principais mídias sociais como o Instagram, TikTok, Facebook, Youtube e X (antigo Twitter).

Campeões de menções

O relatório ainda mostra os atletas mais mencionados pelos brasileiros nas redes sociais. Em primeiro lugar aparece a “fadinha do skate“, Rayssa Leal – um dos nomes mais pesquisados no Google Trends para as Olimpíadas. Sua patrocinadora oficial, a Nike, também é muito mencionada no quesito patrocinadores dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, ficando atrás apenas da Adidas.

As marcas de luxo também são lembradas na pesquisa feita em parceria com a empresa de monitoramento de reses sociais, V-tracker. Não só pelo fato de algumas grifes como Dior, Thom Browne e Martine Rose terem se inspirado no esporte e nas Olimpíadas em suas mais recentes coleções, mas também por estarem presente tanto na criação de uniformes oficiais das delegações – como a Ralph Lauren, que assina os trajes dos Estados Unidos e a Emporio Armani, criadora das vestimentas da Itália – como em outros itens, como a Louis Vuitton, que desenvolveu o design da tocha olímpica e dos baús que levam as medalhas olímpicas, estas também grifadas, com a assinatura da joalheria francesa Chaumet.