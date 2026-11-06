Quem é a nova diretora criativa anunciada pela Balenciaga

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Martine Rose é a nova diretora criativa da Balenciaga, sucedendo Pierpaolo Piccioli. A estilista britânica, com experiência anterior na marca como consultora, é elogiada por sua criatividade radical e conexão com a cultura jovem. Sua chegada, em 16 de novembro, marca um novo capítulo para a casa de luxo.

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O grupo francês de luxo Kering anunciou nesta sexta-feira, 6, que a estilista britânica Martine Rose assumirá o posto de diretora criativa da Balenciaga, após a saída de Pierpaolo Piccioli, que ocupou o cargo por pouco mais de 18 meses.

Rose conhece bem a marca, já que entre 2015 e 2018 foi consultora das coleções masculinas da Balenciaga ao lado do georgiano Demna, que a contratou assim que chegou à empresa.

No cargo, ela desempenhou um papel importante na guinada estética que marcou o sucesso daquele período: silhuetas amplas e oversized, ternos de corte reto e os chamados “dad shoes”, tênis robustos de inspiração retrô.

Para Luca de Meo, CEO do grupo Kering, Martine Rose encarna “o espírito” da empresa, “de criatividade radical”.

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“Sua proximidade com a nova geração e seus vínculos estreitos com a cultura trazem uma nova dimensão à marca”, afirmou no comunicado da Kering.

A britânica de origem jamaicana, que fundou em 2007 sua própria marca homônima de moda masculina em Londres, afirma que cresceu no meio das contraculturas britânicas, da rave ao hip-hop, passando pelo punk e pelo futebol.

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Seu nome era mencionado há várias semanas como sucessora de Pierpaolo Piccioli, cuja saída foi anunciada na quinta-feira, após várias semanas de rumores.

Após 25 anos na Valentino, Piccioli assumiu em maio de 2025 a direção artística da Balenciaga, fundada na Espanha, mas com sede em Paris desde 1937.

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O estilista italiano, de 59 anos, recebeu a missão de abrir um “novo capítulo” para a marca de luxo após a era do georgiano Demna, tão chamativa quanto controversa.

Rose assumirá o cargo em 16 de novembro e seu primeiro desfile deve acontecer em fevereiro, durante a Semana de Moda de Paris.

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Desde a chegada de Luca de Meo ao grupo Kering em setembro do ano passado, a empresa francesa promove uma amplo reformulação das direções criativas de suas marcas.

Em meados de outubro, o grupo anunciou a saída do irlandês Seán McGirr da Alexander McQueen, à qual havia chegado em 2023. Uma semana antes, comunicou a saída do estilista belga Anthony Vaccarello da Saint Laurent, após mais de uma década à frente da lendária marca francesa.

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(Com AFP)