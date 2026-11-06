Quem é a nova diretora criativa anunciada pela Balenciaga
Martine Rose chega para assumir vaga deixada por Pierpaolo Piccioli
O grupo francês de luxo Kering anunciou nesta sexta-feira, 6, que a estilista britânica Martine Rose assumirá o posto de diretora criativa da Balenciaga, após a saída de Pierpaolo Piccioli, que ocupou o cargo por pouco mais de 18 meses.
Rose conhece bem a marca, já que entre 2015 e 2018 foi consultora das coleções masculinas da Balenciaga ao lado do georgiano Demna, que a contratou assim que chegou à empresa.
No cargo, ela desempenhou um papel importante na guinada estética que marcou o sucesso daquele período: silhuetas amplas e oversized, ternos de corte reto e os chamados “dad shoes”, tênis robustos de inspiração retrô.
Para Luca de Meo, CEO do grupo Kering, Martine Rose encarna “o espírito” da empresa, “de criatividade radical”.
“Sua proximidade com a nova geração e seus vínculos estreitos com a cultura trazem uma nova dimensão à marca”, afirmou no comunicado da Kering.
A britânica de origem jamaicana, que fundou em 2007 sua própria marca homônima de moda masculina em Londres, afirma que cresceu no meio das contraculturas britânicas, da rave ao hip-hop, passando pelo punk e pelo futebol.
Seu nome era mencionado há várias semanas como sucessora de Pierpaolo Piccioli, cuja saída foi anunciada na quinta-feira, após várias semanas de rumores.
Após 25 anos na Valentino, Piccioli assumiu em maio de 2025 a direção artística da Balenciaga, fundada na Espanha, mas com sede em Paris desde 1937.
O estilista italiano, de 59 anos, recebeu a missão de abrir um “novo capítulo” para a marca de luxo após a era do georgiano Demna, tão chamativa quanto controversa.
Rose assumirá o cargo em 16 de novembro e seu primeiro desfile deve acontecer em fevereiro, durante a Semana de Moda de Paris.
Desde a chegada de Luca de Meo ao grupo Kering em setembro do ano passado, a empresa francesa promove uma amplo reformulação das direções criativas de suas marcas.
Em meados de outubro, o grupo anunciou a saída do irlandês Seán McGirr da Alexander McQueen, à qual havia chegado em 2023. Uma semana antes, comunicou a saída do estilista belga Anthony Vaccarello da Saint Laurent, após mais de uma década à frente da lendária marca francesa.
(Com AFP)