Quadros de Renoir roubados são encontrados com danos

Novos detalhes sobre as duas obras de Auguste Reinor roubadas de um museu na França foram revelados nesta segunda-feira, 12. Segundo a AFP, as autoridades encontraram os quadros em uma residência em Clermont-l’Herault, escondidos atrás de uma parede de blocos de concreto – tão indetectáveis que só foram descobertas durante uma segunda busca.

As telas estavam “em condições relativamente boas”, embora “as duas obras apresentassem sinais de danos”, disse o promotor de Marselha, Nicolas Bessone. A moldura da obra Jeune fille au puits (1886) foi levemente danificada, enquanto Retrato de Madame Colonna Romano (1910) sofreu um rasgo no vestido da figura. Ambas as pinturas precisarão passar por restauração. Juntos, os quadros são avaliados em 9 milhões de euros – cerca de R$ 50 milhões na cotação atual.

As peças estavam expostas no Musée Renoir, dedicado ao pintor impressionista morto em 1919. O museu foi criado em 1960 e fica na última casa em que Renoir viveu, em Cagnes-sur-Mer, cidade localizada a meia hora de viagem de Nice, na Riviera Francesa. Durante o roubo, em 8 de setembro, os ladrões cortaram uma cerca e quebraram uma janela para entrar no local, usando uma serra elétrica para cortar os suportes que prendiam os quadros.

Eles tentaram levar outras duas obras, que acabaram sendo deixadas para trás no jardim durante a fuga: Retrato de Madame Pichon (1895) e Coco Lisant (1905).

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Seis pessoas suspeitas de envolvimento no caso foram detidas na quarta-feira, 7, entre elas uma mulher. As autoridades policiais descobriram que o grupo planejava atacar, em seguida, a Fondation Maeght, museu de arte moderna também no sudeste francês. As prisões foram antecipadas quando o principal suspeito realizou uma visita de reconhecimento ao local.

Entre os dois principais suspeitos está um homem de 29 anos, que foi indiciado depois que investigadores recuperaram DNA de uma bolsa deixada para trás durante a fuga. Ele já estava sendo investigado por tráfico de drogas. Três dos quatro homens sob investigação formal possuem condenações criminais anteriores, segundo as autoridades francesas. Dois deles permanecem sob custódia.

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(Com AFP)