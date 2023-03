Pritzker premia arquiteto britânico David Chipperfield

Mais prestigiado prêmio da arquitetura, o Pritzker foi concedido ao arquiteto e urbanista David Alan Chipperfield. Em sua justificativa, os organizadores classificaram o trabalho do britânico como “sutil, mas poderoso, moderado, mas elegante”. Chipperfield é o 52º laureado com a honraria, criada em 1979 pelo falecido empresário Jay A. Pritzker e sua esposa, Cindy. Os vencedores recebem uma doação de 100.000 dólares e um medalhão de bronze.

Ele fundou David Chipperfield Architects em Londres em 1985, que mais tarde se expandiu com escritórios em Berlim, Xangai, Milão e Santiago de Compostela. Trabalhou na Ásia e na Europa, e também nos Estados Unidos. Em 2009, completou uma grande restauração e reinvenção do Neues Museum, em Berlim, um edifício construído em meados do século XIX e destruído durante a II Guerra Mundial.

Em entrevista, Chipperfield, 69 anos, relembrou o projeto como uma experiência intensa. “Não era apenas um museu, era parte do tecido, a herança da cidade em suas boas e piores formas”, disse ele à Associated Press na segunda-feira, 6, falando de Berlim.

Em sua declaração, os organizadores do Pritzker também citaram a restauração de Chipperfield no ano passado da Procuratie Vecchie do século XVI em Veneza, Itália, que “redefiniu a capacidade cívica deste edifício no coração da cidade para permitir o acesso geral pela primeira vez”. Na Ásia, citaram sua sede para Amorepacific em Seul, que harmoniza “o individual e o coletivo, o privado e o público, trabalho e descanso”, e a Capela do Cemitério Inagawa e Centro de Visitantes em Hyogo, Japão, onde “o o físico e o espiritual coexistem, com lugares de solidão e encontro, de paz e busca”.

Chipperfield também falou sobre a tensão entre as visões da arquitetura como arte e como serviço. “Acho que os arquitetos ficam um pouco confusos se são artistas ou uma indústria de serviços. De certa forma, somos muito mais o último”, disse ele. “Nossa relação é muito mais emaranhada na sociedade, e assim deveria ser. E isso nos dá um papel especial… mas tem um preço. Tem um preço que temos que nos envolver de maneira significativa”.