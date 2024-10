Por que a moda deve se render (mais uma vez) à Sarah Jessica Parker?

Sarah Jessica Parker é inegavelmente um ícone fashion. Mas sua personagem mais famosa, Carrie Bradshaw, de “Sex and The City” e “And Just Like That…” também o é. Como se trata da mesma pessoa, às vezes, é difícil disssociar a imagem de uma e de outra. Mas Sarah consegue.

Exemplo disso foi sua aparição no prêmio God’s Love We Deliver Golden Heart Awards, em Nova York, na noite desta segunda-feira, 21. Para o evento beneficente, Sarah escolheu um modelo corpete de renda floral preto, bem romântico e poético, da nova coleção de Michael Kors. O vestido não só evidenciou a mulher extremamente elegante que é, mas também a distanciou completamente da figura de Carrie, com seus saltos agulhas e looks cheios de detalhes inusitados.

Ao mesmo tempo, elegante, sexy e romântica

No corpo da estrela, o vestido de decote profundo, apresentado no último desfile de primavera verão 2025 do estilista, na semana de moda de Nova York, cresceu. A renda, com flores delicadas e intricadas, permitia um ligeiro vislumbre da pele, fazendo um interessante jogo de transparências, mas em tom muito elegante.

Coordenado com mangas de um minicardigan em outro tipo de renda, o modelo ainda criava tonalidades e contrastes, o que o deixou ainda mais sofisticado. A cintura destacada por um cinto fino com glitter prateado, conversando com o efeito cintilante da bolsa, completou o look arrasador.

Ali, claramente se via Sarah Jessica Parker – elegante, sensual e romântica ao mesmo tempo. Mesmo acompanhada de Kristin Davis (Charlotte) e Cynthia Nixon (Miranda), despertou mais admiração, do que tanta nostalgia.

Veja o look de Sarah Jessica Parker:

