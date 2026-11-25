A apresentadora Patrícia Abravanel se pronunciou após rumores de que estaria se separando do empresário Fábio Faria. Embora o casal esteja envolvido em especulações sobre uma possível crise, a herdeira de Silvio Santos veio a público negar a veracidade dos apontamentos.

“Diante das notícias que vêm sendo veiculadas nas últimas semanas envolvendo o meu nome, venho esclarecer que todas as matérias são especulativas e não correspondem à realidade”, declarou, antes de pedir respeito à privacidade da família.

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