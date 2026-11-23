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Arquivos recém-revelados pelo Serviço Florestal dos EUA mostram relatos de supostos avistamentos e investigações de pegadas do Pé Grande entre 1980 e 2003. Apesar de apontarem possíveis fraudes, os documentos mantêm vivo o fascínio pelo mistério. Confira os detalhes das expedições.

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Novos documentos recentemente adicionados aos arquivos públicos dos Estados Unidos corroboram ainda mais para a ideia de que o Pé Grande (ou Sasquatch) — lenda americana que vive nas florestas — já foi avistado. O Serviço Florestal dos EUA publicou documentos dos anos 1980 e do início dos anos 2000, sobre avistamentos da criatura nas regiões de Montana e do Oregon.

O material inclui um relatório de 1982 sobre uma investigação conduzida pelo biólogo Rodney Johnson na Floresta Nacional de Umatilla, no nordeste do Oregon. Na ocasião, ele analisou pegadas encontradas em três locais e produziu moldes de gesso de duas delas para tentar identificar sua origem. Os documentos também incluem uma reportagem de 2003 sobre a criatura.

Johnson apresentou oito motivos para duvidar de que as marcas pertencessem ao Pé Grande. Entre eles, apontou que a distância entre as pegadas não variava conforme a inclinação do terreno e que os dedos não apresentavam as marcas características esperadas. Apesar das ressalvas, o biólogo reconheceu que, caso fossem falsas, as impressões exigiriam um trabalho elaborado para reproduzir detalhes naturais. Em um relatório posterior, o Serviço Florestal concluiu que as marcas eram uma tentativa sofisticada de fraude.

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Outro registro, escrito em 1980 por Leo Kinney, descreve uma expedição realizada por ele e outras três pessoas para recuperar a carcaça de um alce em uma floresta de Montana. Segundo o testemunho, o grupo encontrou rastros, sentiu um odor forte e ouviu um ruído semelhante a um grunhido. Kinney afirmou que os sinais indicavam que uma criatura havia arrastado o animal. Os integrantes decidiram não procurá-la, pois todos teriam sentido medo durante o episódio.

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Os documentos também incluem uma reportagem de 2003 sobre a descoberta de centenas de pegadas consideradas incomuns por moradores de Montana. Os novos registros se somam a outros relatos de possíveis aparições do Pé Grande, como o de moradores de áreas rurais de Ontário, no Canadá, que, em junho, disseram ter visto duas criaturas vasculhando o lixo, uma maior e outra menor, com pelos de coloração semelhante à canela.

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Apesar da quantidade de testemunhos, a existência do animal nunca foi comprovada. O Bigfoot Mapping Project, iniciativa que reúne registros de supostos encontros com a criatura, contabiliza mais de 16 mil relatos. Para Josh Redstone, professor de filosofia da Universidade Carleton, no Canadá, o interesse pelo Pé Grande está relacionado à curiosidade humana diante de fenômenos ainda não explicados. Ao Guardian, ele afirmou que pessoas que acreditam na existência do Sasquatch encontram entusiasmo na possibilidade de descobrir uma espécie desconhecida.