Os hotéis em que hóspedes pagam para reaprender a dormir

“Um conceito de estilo de vida projetado para promover o descanso, a saúde positiva e o bem-estar.” É assim que o Zedwell, um hotel londrino, define sua estadia. As portas, paredes e pisos do quarto têm isolamento acústico, o ar é purificado, não há TV, os cartões eletrônicos de acesso não emitem sinal sonoro e a iluminação é suave. Os elementos são um pouco peculiares, mas não únicos do estabelecimento inglês. Eles são a base de um novo tipo de turismo que se expande neste mundo que aos poucos sai de uma pandemia sedento por usufruir novamente de um dos maiores prazeres — e necessidade — da vida: dormir. Em lugares como o Zedwell, paga-se para reaprender a desfrutar das delícias do sono.

Parece estranho pensar em reservar um hotel com a finalidade de nele cair nos braços de Morfeu. No entanto, quando se sabe que bilhões de pessoas lutam todas as noites para descansar ao menos algumas horas, a proposta faz sentido. No Brasil, são pelo menos 73 milhões de insones, segundo a Associação Brasileira do Sono, padecendo das consequências de não pregar os olhos adequadamente: alteração de humor, baixa na capacidade cognitiva, pouca disposição física e maior risco a doenças graves, como obesidade e diabetes.

A emergência de um turismo do sono, portanto, não soa assim tão despropositada. E o nicho vai muito bem, obrigado. A maioria dos hotéis abriu depois de 2020, como o inglês Zedwell e o Hästens Sleep Spa, inaugurado em Coimbra, Portugal. Com quinze quartos e pacotes a partir de 3 000 reais a diária, o local pertence à marca homônima de camas listadas entre as melhores do mundo. Elas são feitas por artesãos que usam métodos tradicionais e materiais naturais desde 1852, com cada móvel levando mais de 300 horas para ser produzido. O processo gera “condições perfeitas para que o corpo relaxe ergonomicamente apoiado e sem pontos de pressão”, garante a fabricante.

O foco dado à cama é esperado. Os hóspedes que reservam a Sleep Suite do Park Hyatt, em Nova York, pagam a partir de 4 000 reais de diária para aproveitar principalmente a restorative bed (cama restauradora, em tradução livre do inglês), invenção da empresa Bryte, que usa inteligência artificial para acomodar o corpo do hóspede com perfeição. Outros resorts levaram o turismo do sono a um patamar acima. Em Ibiza, na Espanha, o Six Senses possui estadias com direito a exames e consultas de saúde e monitoramento do sono, além de sessões de relaxamento na praia. O Hotel Mandarin Oriental, em Genebra, uniu-se ao Cenas, clínica privada suíça, para criar um programa de três dias — e 19 000 reais — que inclui diagnóstico de distúrbios do sono. Estadias em lugares assim, contudo, não devem ser encaradas como a redenção da insônia. “O sono perdido não é recuperado em poucos dias de hospedagem”, afirma a neurologista Marcia Assis, vice-­presidente da Associação Brasileira do Sono. Por outro lado, a experiência gera informações valiosas. “A vivência pode ensinar novos hábitos a ser levados para a rotina diária”, avalia a especialista. Na bagagem de volta, portanto, em vez de objetos locais estará a matéria-prima para o merecido, sagrado e saudável descanso.

Publicado em VEJA de 1º de fevereiro de 2023, edição nº 2826