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Comportamento

Os 10 destinos turísticos com maior queda de preço para 2027

Levantamento inédito aponta os locais com redução de valor das passagens aéreas partindo do Brasil

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 13h22 | Atualizado em 16 out 2026, 13h40
Rua colorida em Cabo Verde com palmeiras altas, edifícios vibrantes em vermelho, azul, amarelo e verde, e montanhas ao fundo. Uma pessoa caminha na calçada, e carros estão estacionados.
Casario colorido na orla de Praia, capital de Cabo Verde (Getty/Getty Images)
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A indústria do turismo segue aquecida no mundo, e 64% dos viajantes brasileiros planejam manter ou aumentar a frequência de viagens em 2027, indica o relatório Travel Trends, do Skyscanner. Divulgado nesta quinta-feira, 15, o levantamento elenca as principais tendências de viagem para o próximo ano, com destaque para destinos que tiveram aumento de buscas e queda de preço de passagens aéreas nos últimos meses.

A pesquisa ouviu 28 000 pessoas em todo o mundo, incluindo 1 000 brasileiros, além de mapear as buscas e o custo-benefício de diversos destinos. Segundo o levantamento, entre os destaques está a cidade de Praia, em Cabo Verde, que registrou o maior aumento no volume de buscas em relação ao ano anterior, além de ser o destino com maior queda nos preços das passagens aéreas.

Famosa pelo kitesurfe, pela desova de tartarugas marinhas e pelas belas praias, a capital do arquipélago africano ganhou atenção do público com o desempenho da seleção caboverdiana na Copa do Mundo, disparando em pesquisas. No Brasil, o relatório aponta que as buscas por voos para a cidade saltaram 207% em relação ao mesmo período do ano passado.

Os destinos com queda nas passagens partindo de São Paulo, no entanto, não estão limitados às praias: há também grandes centros urbanos como Nova York, rotas para quem prefere curtir o frio, como Estocolmo, na Suécia, e destinos culturais como Campina Grande, famosa pelo São João. Confira a lista completa a seguir:

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Os dez destinos que registraram as maiores quedas de preço para 2027

  1. Praia, Cabo Verde (-76%)
  2. Cidade do México, México (-26%)
  3. Xangai, China (-25%)
  4. Tampa, Estados Unidos (-13%)
  5. Campina Grande, Brasil (-9%)
  6. Sydney, Austrália (-8%)
  7. Nova York, Estados Unidos (-7%)
  8. Estocolmo, Suécia (-5%)
  9. Nice, França (-5%)
  10. Ilha de San Andrés, Colômbia (-3%)

 

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