Os 10 destinos turísticos com maior queda de preço para 2027
Levantamento inédito aponta os locais com redução de valor das passagens aéreas partindo do Brasil
A indústria do turismo segue aquecida no mundo, e 64% dos viajantes brasileiros planejam manter ou aumentar a frequência de viagens em 2027, indica o relatório Travel Trends, do Skyscanner. Divulgado nesta quinta-feira, 15, o levantamento elenca as principais tendências de viagem para o próximo ano, com destaque para destinos que tiveram aumento de buscas e queda de preço de passagens aéreas nos últimos meses.
A pesquisa ouviu 28 000 pessoas em todo o mundo, incluindo 1 000 brasileiros, além de mapear as buscas e o custo-benefício de diversos destinos. Segundo o levantamento, entre os destaques está a cidade de Praia, em Cabo Verde, que registrou o maior aumento no volume de buscas em relação ao ano anterior, além de ser o destino com maior queda nos preços das passagens aéreas.
Famosa pelo kitesurfe, pela desova de tartarugas marinhas e pelas belas praias, a capital do arquipélago africano ganhou atenção do público com o desempenho da seleção caboverdiana na Copa do Mundo, disparando em pesquisas. No Brasil, o relatório aponta que as buscas por voos para a cidade saltaram 207% em relação ao mesmo período do ano passado.
Os destinos com queda nas passagens partindo de São Paulo, no entanto, não estão limitados às praias: há também grandes centros urbanos como Nova York, rotas para quem prefere curtir o frio, como Estocolmo, na Suécia, e destinos culturais como Campina Grande, famosa pelo São João. Confira a lista completa a seguir:
Os dez destinos que registraram as maiores quedas de preço para 2027
- Praia, Cabo Verde (-76%)
- Cidade do México, México (-26%)
- Xangai, China (-25%)
- Tampa, Estados Unidos (-13%)
- Campina Grande, Brasil (-9%)
- Sydney, Austrália (-8%)
- Nova York, Estados Unidos (-7%)
- Estocolmo, Suécia (-5%)
- Nice, França (-5%)
- Ilha de San Andrés, Colômbia (-3%)