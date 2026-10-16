Os 10 destinos turísticos com maior queda de preço para 2027

A indústria do turismo segue aquecida no mundo, e 64% dos viajantes brasileiros planejam manter ou aumentar a frequência de viagens em 2027, indica o relatório Travel Trends, do Skyscanner. Divulgado nesta quinta-feira, 15, o levantamento elenca as principais tendências de viagem para o próximo ano, com destaque para destinos que tiveram aumento de buscas e queda de preço de passagens aéreas nos últimos meses.

A pesquisa ouviu 28 000 pessoas em todo o mundo, incluindo 1 000 brasileiros, além de mapear as buscas e o custo-benefício de diversos destinos. Segundo o levantamento, entre os destaques está a cidade de Praia, em Cabo Verde, que registrou o maior aumento no volume de buscas em relação ao ano anterior, além de ser o destino com maior queda nos preços das passagens aéreas.

Famosa pelo kitesurfe, pela desova de tartarugas marinhas e pelas belas praias, a capital do arquipélago africano ganhou atenção do público com o desempenho da seleção caboverdiana na Copa do Mundo, disparando em pesquisas. No Brasil, o relatório aponta que as buscas por voos para a cidade saltaram 207% em relação ao mesmo período do ano passado.

Os destinos com queda nas passagens partindo de São Paulo, no entanto, não estão limitados às praias: há também grandes centros urbanos como Nova York, rotas para quem prefere curtir o frio, como Estocolmo, na Suécia, e destinos culturais como Campina Grande, famosa pelo São João. Confira a lista completa a seguir:

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Os dez destinos que registraram as maiores quedas de preço para 2027

Praia, Cabo Verde (-76%) Cidade do México, México (-26%) Xangai, China (-25%) Tampa, Estados Unidos (-13%) Campina Grande, Brasil (-9%) Sydney, Austrália (-8%) Nova York, Estados Unidos (-7%) Estocolmo, Suécia (-5%) Nice, França (-5%) Ilha de San Andrés, Colômbia (-3%)