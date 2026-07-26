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Comportamento

Onda de calor e mudanças climáticas já afetam produção de azeite no Alentejo

Região de Portugal é conhecida pelo plantio de oliveiras e de parreiras

Por Valmir Moratelli, de Portugal 26 jul 2026, 16h00
Homem sorridente de camisa cinza segura uma garrafa de azeite Marvão em uma degustação com pães, azeites em tigelas e garrafas sobre uma mesa
Antonio Melara -  (Valmir Moratelli/VEJA)
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Onda de calor e mudanças climáticas já afetam produção de azeite no Alentejo Priorizar nos meus resultados Google

A produção de azeite em Marvão, no Alto Alentejo, segue uma tradição secular junto ao cultivo da azeitona Galega. Inserida na zona dos Azeites do Norte Alentejano, utiliza olivais de montanha com colheita manual e prensagem tradicional, resultando em azeites extravirgem de altíssima qualidade e aroma frutado – bastante valorizado no mercado internacional.

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A extração do azeite na região do Parque Natural da Serra de São Mamede preserva métodos ancestrais, onde a azeitona é moída em pedra e depois prensada. Uma visita à região vale a pena para se conhecer de perto o olivoturismo, característica que cresce à medida que o azeite toma as graças de quem aprecia uma boa mesa. É possível visitar lagares-museu e propriedades que oferecem experiências de vivência rural, onde os visitantes acompanham a colheita, o fabrico e a prova dos azeites locais. A Casa Agrícola António Picado Nunes, em funcionamento desde 1953, é um desses exemplos que valem a visita.

Atualmente gerida pela quarta geração, seu diretor geral é Antonio Melara, que falou à coluna GENTE sobre os atuais desafios dos negócios.

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“Muito além do turismo, queremos dar conselhos a pessoas da região para adquirirem conhecimento e saberem que podem construir sua vida com a produção de azeite. Outro assunto é o calor, estamos com temperaturas cada vez mais altas. Em qualidade, honestamente, não sinto diferença. Mas sinto já em quantidade. O clima está a mudar em tudo que é lugar. A data do início da colheita, há vinte anos, era dezembro, quando a azeitona estava no ponto de maturação; agora é final de outubro. Ela ficar pronta mais rápido é sinal de que tem algo acontecendo fora do ciclo normal, e isso vai afetar a produção. Porque a azeitona precisa de um tempo ideal de frio e também de calor. Estamos tendo que entender os impactos da natureza”.

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