Olhos de sereia: a nova onda de maquiagem

As sereias são seres mitológicos associados à sedução e morte de quem é atraído pelos sons que produzem. Não por acaso, essa figura mítica virou sinônimo de mulheres que são a um só tempo atraentes e perigosas, emolduradas por um olhar magnético — ainda que essa imagem de poder feminino soe um tanto deslocada e machista.

Contudo, mitologia e preconceito à parte, há alguns truques capazes de fazer com que as mortais atraiam outros seres humanos por meio da aparência encantadora dos olhos. Um traço aqui e ali de lápis, delineador e a aplicação precisa de sombra confere o visual misterioso que se transformou na mais recente febre no universo da maquiagem. Chamado de “olhos de sereia”, o desenho empresta à parte superior da face um certo ar dessas criaturas fascinantes.

A onda estilosa é fenômeno que pode ser aferido pela movimentação nas redes sociais, sempre elas, para o bem e para o mal. No TikTok, a hashtag #sireneyes alcança mais de 375 milhões de visualizações em vídeos sobre o assunto. Tudo começou há algumas semanas, quando a modelo romena Danielle Marcan cunhou essa hashtag na plataforma enquanto maquiava os olhos. Buscava, segundo ela, uma “feminilidade sombria” ao traçar linhas alongadas ao redor dos olhos. Na verdade, a inspiração veio da maquiagem usada por top models dos anos 1990, como Naomi Campbell, que adorava ressaltar as vistas grandes e amendoadas.

Não demorou muito para a técnica agora resgatada — que consiste em abrir, levantar o olhar e alongar os cantos internos e externos com a ajuda de sombra, lápis e delineador — sair das redes e saltar para os tapetes vermelhos. Apareceu no rosto da atriz Zendaya, da top model Bella Hadid e de outras conhecidas pautadoras de moda. “É quase um lifting do olhar”, diz o cabeleireiro e maquiador Celso Kamura, do C.Kamura. “O efeito é poderoso.” Para aderir à febre, não se pode economizar na intensidade dos traços. “Eles devem ser bem mais marcados do que os usados no desenho do gatinho clássico”, explica Kamura, ao reforçar que o traço deve ser bastante evidente e com as linhas laterais muito fortes.

Mesmo quem não tem habilidade no manuseio do delineador consegue lindos resultados aplicando a esfumação com sombras claras e escuras. O truque pode ser utilizado por quem quiser, independentemente do desenho dos olhos. Os amendoados — ah, os amendoados —, porém, tendem a parecer mais extraordinários. E dá-se um fenômeno de nosso tempo: a beleza multiplicada ao infinito dada a velocidade com que é exibida e louvada em smartphones, a um piscar de olhos.

Publicado em VEJA de 10 de agosto de 2022, edição nº 2801