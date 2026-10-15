Conheça a obra rara de Van Gogh que volta a ser exposta e deve bater recorde em leilão
Artista holandês pintou 'Châtaigniers en fleurs' em maio de 1980, meses antes de sua morte
Criada nos últimos meses de vida de Vincent van Gogh, em maio de 1890, a obra Châtaigniers en fleurs não era exposta ao público há mais de 60 anos. Na terça-feira, 13, centenas de pessoas compareceram a uma galeria em Hong Kong para vê-la de perto. A pintura será leiloada em 18 de novembro pela Sotheby’s, em Nova York, com previsão de que quebre recordes e arrecade por volta de US$ 180 milhões (cerca de R$ 911 milhões).
Atualmente, Verger avec cyprès (ou Orchard with Cypresses, em inglês) é responsável pelo maior valor para uma obra de Van Gogh em leilões: a tela foi arrematada por US$ 117,2 milhões (R$ 593 milhões na cotação atual) em 2022.
Parte da série de pinturas que o artista holandês produziu após deixar o hospital psiquiátrico de Saint-Remy, pouco antes de sua morte aos 37 anos, a obra Châtaigniers en fleurs retrata uma castanheira em flor, com um homem solitário passando por três mulheres vestidas com trajes japoneses.
O quadro, que passou pelas mãos de vários donos, integrava o acervo pessoal dos colecionadores argentinos Nelly Arrieta de Blaquier e Carlos Pedro Blaquier, que também contava com obras de Claude Monet, Camille Pissarro e Paul Cezanne.
(Com AFP)