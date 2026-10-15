Conheça a obra rara de Van Gogh que volta a ser exposta e deve bater recorde em leilão

Criada nos últimos meses de vida de Vincent van Gogh, em maio de 1890, a obra Châtaigniers en fleurs não era exposta ao público há mais de 60 anos. Na terça-feira, 13, centenas de pessoas compareceram a uma galeria em Hong Kong para vê-la de perto. A pintura será leiloada em 18 de novembro pela Sotheby’s, em Nova York, com previsão de que quebre recordes e arrecade por volta de US$ 180 milhões (cerca de R$ 911 milhões).

Atualmente, Verger avec cyprès (ou Orchard with Cypresses, em inglês) é responsável pelo maior valor para uma obra de Van Gogh em leilões: a tela foi arrematada por US$ 117,2 milhões (R$ 593 milhões na cotação atual) em 2022.

Parte da série de pinturas que o artista holandês produziu após deixar o hospital psiquiátrico de Saint-Remy, pouco antes de sua morte aos 37 anos, a obra Châtaigniers en fleurs retrata uma castanheira em flor, com um homem solitário passando por três mulheres vestidas com trajes japoneses.

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O quadro, que passou pelas mãos de vários donos, integrava o acervo pessoal dos colecionadores argentinos Nelly Arrieta de Blaquier e Carlos Pedro Blaquier, que também contava com obras de Claude Monet, Camille Pissarro e Paul Cezanne.

(Com AFP)