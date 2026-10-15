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Comportamento

Conheça a obra rara de Van Gogh que volta a ser exposta e deve bater recorde em leilão

Artista holandês pintou 'Châtaigniers en fleurs' em maio de 1980, meses antes de sua morte

Por Gabriela Caputo 15 out 2026, 10h58 | Atualizado em 15 out 2026, 10h59
Duas pessoas com luvas brancas seguram uma pintura de Van Gogh, Avenida de Castanheiros em Arles, com árvores verdes frondosas, casas e figuras em uma rua, sob iluminação dramática em um fundo escuro
Obra feita por Van Gogh em seus últimos meses de vida vai à leilão e pode bater recorde. (Peter Parks/AFP)
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Criada nos últimos meses de vida de Vincent van Gogh, em maio de 1890, a obra Châtaigniers en fleurs não era exposta ao público há mais de 60 anos. Na terça-feira, 13, centenas de pessoas compareceram a uma galeria em Hong Kong para vê-la de perto. A pintura será leiloada em 18 de novembro pela Sotheby’s, em Nova York, com previsão de que quebre recordes e arrecade por volta de US$ 180 milhões (cerca de R$ 911 milhões).

Atualmente, Verger avec cyprès (ou Orchard with Cypresses, em inglês) é responsável pelo maior valor para uma obra de Van Gogh em leilões: a tela foi arrematada por US$ 117,2 milhões (R$ 593 milhões na cotação atual) em 2022.

Pintura de Van Gogh com uma rua de terra clara, um homem caminhando à esquerda, e uma fileira de árvores com folhagem verde e amarela vibrante à direita. Ao fundo, uma casa branca com telhado escuro e, sob as árvores, figuras coloridas com guarda-chuvas, sugerindo um dia ensolarado
Van Gogh pintou ‘Châtaigniers en fleurs’ em maio de 1890. (Sotheby's/Divulgação)

Parte da série de pinturas que o artista holandês produziu após deixar o hospital psiquiátrico de Saint-Remy, pouco antes de sua morte aos 37 anos, a obra Châtaigniers en fleurs retrata uma castanheira em flor, com um homem solitário passando por três mulheres vestidas com trajes japoneses.

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O quadro, que passou pelas mãos de vários donos, integrava o acervo pessoal dos colecionadores argentinos Nelly Arrieta de Blaquier e Carlos Pedro Blaquier, que também contava com obras de Claude Monet, Camille Pissarro e Paul Cezanne.

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(Com AFP)

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