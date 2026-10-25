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Comportamento

O que tem levado celebridades a adotar o celibato

Coluna GENTE relembra famosos que passaram períodos sem relações sexuais e fala como a escolha transformou suas vidas

Por Flávio Monteiro 25 out 2026, 14h00
À esquerda, uma mulher de cabelos castanhos ondulados e vestido preto longo com fenda caminha em passarela escura. À direita, Lenny Kravitz, com dreadlocks e óculos escuros, toca guitarra elétrica sob luz vermelha intensa
Anitta e Lenny Kravitz (Reprodução/Instagram)
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Clarear a mente, focar em si mesmo, repensar a relação com o próprio corpo ou simplesmente não sentir vontade de fazer sexo. São muitas as razões que levam alguém a adotar o celibato, escolha que consiste em se abster de relações sexuais por determinado período, seja por decisão pessoal, questões emocionais ou mudanças na maneira de encarar a intimidade. Entre os famosos, a prática já foi motivada por diferentes objetivos, e a coluna GENTE relembra nomes que já adotaram tal postura.

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Khloe Kardashian

Integrante da famosa família Kardashian, a empresária está há quatro anos em celibato, como consequência do fim de seu relacionamento com Tristan Thompson. Ela revelou a decisão na última temporada de The Kardashians, ao conversar com o amigo Chris Appleton.

“Eu poderia simplesmente transar com pessoas, mas não quero fazer isso. Tenho tanto medo de sequer considerar namorar alguém agora, quando simplesmente não quero”, afirmou. Khloe disse ainda sentir orgulho de si mesma pela escolha, que representou uma ruptura com uma versão de si que a deixava triste.

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Orlando Bloom

O astro de O Senhor dos Anéis passou seis meses sem relações sexuais antes de iniciar seu relacionamento com Katy Perry, com quem manteve uma união até 2025. Na época, ele contou que estava infeliz e decidiu mudar seus hábitos após uma conversa com o amigo Laird Hamilton.

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“Eu não estava feliz. Laird disse: ‘Se você quer levar um relacionamento a sério, fique em celibato por alguns meses e descubra o que fazer’”, relembrou. Depois de adotar a mudança, o ator disse ter gostado dos efeitos da experiência. “Eu estava realmente gostando da forma como me relacionava com as mulheres e com o feminino dentro de mim”, afirmou.

Grazi Massafera

A estrela de Dona Beja revelou estar em celibato no início deste ano e explicou que a escolha a ajudou a canalizar sua energia para a criatividade. “Aquele furor dá uma baixada e faz você olhar a vida sob outras perspectivas”, explicou. “A energia sexual é muito potente e pode se transformar em potência criativa.”

Apesar da decisão, Grazi afirmou continuar aberta ao amor, ressaltando que a abstinência sexual não significa abrir mão de relacionamentos afetivos. “Uma coisa não tem a ver com a outra”, declarou.

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Anitta

Conhecida por falar abertamente sobre sua sexualidade, a cantora Anitta revelou ter passado quase um ano sem fazer sexo, pouco antes de completar 30 anos. Em entrevista, ela contou que a mudança representou uma transformação na maneira como encara a intimidade.

“Eu sempre me joguei e fiquei com qualquer pessoa. Falava: ‘Vamos nessa, vamos fazer sexo!’. E depois algo aconteceu e eu simplesmente mudei. Eu passei quase um ano sem sexo, foi literalmente antes de fazer 30 anos”, contou. Desde então, segundo a cantora, a intimidade passou a exigir mais tempo e envolvimento. “Agora, para eu ter esse nível de intimidade com alguém, leva bastante tempo, não importa quem for. Dá muito trabalho trocar energia com pessoas”, afirmou.

Lenny Kravitz

Em 2024, o cantor Lenny Kravitz surpreendeu ao revelar que estava há nove anos sem manter relações sexuais. Segundo o artista, a abstinência foi resultado de um longo processo de transformação pessoal, durante o qual buscou assumir mais responsabilidades e abandonar comportamentos que considerava destrutivos, comuns entre homens da indústria do entretenimento.

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“Me tornei muito fixo em meus caminhos, na maneira como vivo”, afirmou o músico, que associou a decisão à busca por uma vida mais alinhada aos próprios valores.

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