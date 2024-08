O que o bloco de notas do iPhone tem a ver com “As Patricinhas de Beverly Hills”?

Uma das cenas mais icônicas do lendário clássico dos anos 1990, “As Patricinhas de Beverly Hills”, se dá quando a protagonista Cher Horowitz usa um computador para montar seu look xadrez amarelo, da Dolce & Gabbana. Desde então, fashionistas sonham com um recurso parecido, que permite combinar roupas e acessórios de seu próprio guarda-roupa.

Passados 30 anos e com tantos avanços da tecnologia, é claro que é algo possível. O que muita gente não sabe, porém, é que não é necessário nenhum recurso ultra-sofisticado de Inteligência Artificial (IA) como muitas empresas querem vender. Pelo contrário, pode ser feito a partir de uma ferramenta muito simples como o bloco de notas do iPhone.

Lebre levantada pela influenciadora Amelia Keindl, de 20 anos, que ao demonstrar seu “gerador diário de looks”, em que copia e cola suas selfies em adesivos digitais com estilo de avatar, lançados em setembro do ano passado pela atualização iOS, recebeu mais de 4,5 milhões de visualizações em um único vídeo do TikTok.

“Consigo ver facilmente como calças e blusas combinam sem ter que experimentá-los toda vez”, afirmou Amelia, que criou um sistema que divide suas roupas em categorias – dia e noite, cores, estilo, temperatura – e permite novas combinações.

Fácil para moda, útil para pesquisa

É claro que existem outros aplicativos de combinações de looks para download como o Whering, lançado em 2020 por Bianca Rangecroft, onde os usuários interagem digitalmente com seus guarda-roupas por meio de um calendário, combinando looks; ou mesmo o Pinterest, que consegue registrar, organizar e coordenar roupas a partir de imagens.

A diferença do Notas, porém, é que desde que tenha um iPhone, o recurso está disponível sem qualquer esforço ou custo adicional. Também não sofre interferência de marcas e propagandas, dificulta o rastreamento dos usuários e ainda ajuda no consumo consciente, já que ajuda as pessoas a “lembrarem” de peças esquecidas no fundo do armário, evitando assim compras desnecessárias.

Sobre as marcas, especialistas concordam que pode ser uma ferramenta útil de pesquisa para previsão de tendências e aumento da conscientização ao estilo pessoal dos consumidores. Segundo Bianca, CEO do Whering, esses aplicativos podem rastrear o custo por uso, cultivar a comunidade, democratizar inspirações de estilo e utilizar IA para a criação e exploração de novas combinações de looks.

Ou seja, em vez de definirem e ditarem tendências, as marcas podem entender melhor o que realmente agrada esses consumidores por meio de dados e registros do que eles têm em casa. Exatamente como fazia a personagem de Alicia Silverstone – e que a transformou em um incontornável ícone de estilo.