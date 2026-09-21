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Comportamento

O novo projeto de Donatella Versace para o mundo da moda

Parceria misteriosa entre ex-diretora criativa da Versace e grupo Revolve cria uma nova marca para a indústria fashion

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 18h49
Donatella Versace, mulher loira de cabelos longos esvoaçantes, vestindo blusa preta brilhante e calça escura, posa com as mãos cruzadas em frente ao corpo, em um fundo preto
A empresária saiu da Versace em 2025 (Instagram/@donatella_versace/Reprodução)
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O novo projeto de Donatella Versace para o mundo da moda Priorizar nos meus resultados Google

Distante da maison que leva seu nome há mais de um ano, Donatella Versace anunciou nesta segunda-feira, 21, que participa de um novo projeto para o mundo da moda. Aliada ao Revolve Group, de Los Angeles, a estilista assumirá a direção criativa de uma nova marca, criada em parceria com o grupo.

De acordo com a empresária, a parceria dá a ela a liberdade de conversar com uma nova geração de “nova e pessoal, através da beleza e da moda”. Para ela, a Revolve foi essencial para a construção dessa nova identidade. “Eu acredito que a criatividade deve ser corajosa, inclusiva e viva em todo o mundo”, explicou. 

O projeto foi anunciado através de um post no Instagram, publicado nesta segunda-feira, 21. Em conjunto, a Revolve também se manifestou sobre a parceria com Donatella. Para Mike Karanikolas, cofundador e co-CEO do grupo Revolve, “Donatella é uma das vozes definidoras de nossa época”. “Combinando a autoridade criativa de Donatella com a tecnologia da Revolve, infraestrutura e alcance global, temos a oportunidade de criar alguma realmente distinto”, afirmou

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Donatella atuou como diretora criativa da Versace por quase três décadas, após o assassinato de seu irmão, Gianni Versace, em 1997. Em 2025, a empresária deixou a direção da marca e foi substituída por Dario Vitale, que passou pouco tempo na posição e logo saiu da maison. Após a aquisição da Versace pelo Grupo Prada, o novo diretor belga Pieter Mulier assumiu o cargo. Donatella ainda atua como embaixadora-chefe da marca. 

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TAGS:
Comportamento
Moda
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